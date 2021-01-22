大陸去年集成電路布圖設計發證逾萬件 年增77%

大陸國家知識產權局發言人胡文輝指出，2020年，中國大陸集成電路布圖設計登記申請達1萬4,375件，較前一年增長72.8%；發證1萬1,727件，年增77.3%。

據上海《澎湃新聞》報導，近年來，大陸集成電路行業持續快速發展，企業對於集成電路布圖設計的工作也高度重視。根據中國半導體行業協會統計，2020年前三季，大陸集成電路產業銷售收入為人民幣5,905.8億元，增長16.9%。其中，集成電路設計業銷售收入為2,634.2億元，增長24.1%。

報導指出，集成電路布圖設計權是一項獨立的知識產權，是權利持有人對其布圖設計進行複製和商業利用的專有權利。集成電路作為很多電子設備的重要組成部門，是控制電子設備實現相關功能的主單元，對中國實現製造業升級與產業結構調整起重要作用。

胡文輝在22日的記者會中表示，從總量上來看，2020年，中國大陸發明專利授權53.0萬件。截至2020年底，大陸發明專利有效量達221.3萬件。每萬人口發明專利擁有量達到15.8件，超額完成「十三五」規劃預期的12件目標。

此外，去年大陸企業海外知識產權布局能力也進一步增強。胡文輝稱，2020年，大陸國家知識產權局受理國內申請人提交的PCT國際專利申請增長17.9%；收到國內申請人提交的馬德里商標國際註冊申請增長16.1%。

相關統計數據也顯示，2020年1月至11月，大陸知識產權使用費出口額為74.7億美元，增長24.2%。