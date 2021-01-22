中日韓FTA接軌RCEP列車 陳冲：對台威脅大

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（22）日表示，RCEP簽署後，亞太世紀來臨，台灣趕得上經濟列車嗎？他並不樂觀，尤其是中日韓FTA透過RCEP來落實，對台灣來說是很大的威脅。

台北經營管理研究院22日舉行「2021世界經濟走向與對策論壇」，陳冲在論壇上表示，美國新任總統拜登未來將著重以太平洋為中心的經濟區域，從人事安排可看出端倪，美國國務院前亞太助理國務卿坎伯（Kurt Campbell）出任新設職務白宮國安會「印太事務協調官」，也是拜登第一個任命的亞洲事務主管。

亞太世紀來臨，台灣趕得上經濟列車嗎？陳冲持保留態度，他引述早年美國前國務卿海約翰（John Hay）曾說，「太平洋是未來的海洋」，如今此話將應驗。在RCEP簽署後，亞洲區域經濟列車將發動，攤開地圖來看，台灣在RCEP國家地圖中心，但我國卻沒加入，未來恐變成國際經濟孤兒，像北韓一樣。尤其，中日韓FTA對台灣來說是很大的威脅。

陳冲表示，RCEP、CPTPP，台灣都不在裡面，雖然現在暫時不受影響，但長期來看是不利的。去年底其他區域列車都在趕進度，中歐協議、英國脫歐，別的國家都在衝刺，台灣卻原地踏步，實在很可惜。

多家機構調查預測，大陸經濟總量將在2028年超過美國。陳冲稱，台灣要靠美國還是大陸？兩個都靠或都不要？至少兩岸關係不要變壞，現在面臨很多問題，要以下一代的生存考量來做出經濟決策才是上策。

「拜登上任後簽署的17項行政命令，都與無關大陸，意味著川普對的大陸政策陰影還存在。」陳冲說，拜登未來對大陸政策在公衛，地球暖化等議題會合作，但在經貿上可能不會有進一步合作。拜登會用WTO的方式來對抗大陸，但相比川普的亂無章法打壓大陸，拜登則是有跡可循，不會脫鉤。

在逆全球化、疫情、保護主義下，陳沖分析，美中角力下持續的影響有三個層面：短鏈一體化對抗長鏈分工化；全球價值鏈對抗區域供應鏈；區域化對抗次區域化，如USMCA（美國－墨西哥－加拿大協議）對抗東亞。