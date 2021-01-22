大陸國務院總理李克強主持召開國務院常務會議要求，制止亂收費，確保不增加企業和群眾不合理負擔。

國常會指出，要做好法定稅費正常徵繳工作，不得自行對歷史欠費進行集中清繳，不得因社保費徵收職責劃轉使企業特別是中小微企業增加繳費負擔。

國常會指出，當前疫情和經濟形勢復雜，市場主體仍面臨不少困難，為治理亂收費，減輕企業負擔，一是在全國開展涉企違規收費專項檢查，嚴肅查處擅自設立收費項目、提高徵收標準、擴大徵收範圍、亂攤派等問題，對企業反映強烈、社會影響惡劣的亂收費行為予以曝光。對行業協會商會收費全面開展自查抽查。

二是規範交通、稅務、應急等領域執法，科學制定裁量基準，對輕微交通違法、一般交通違法初犯偶犯等更多採取警告方式，慎用或不適用罰款，在稅務執法領域研究推廣「首違不罰」清單制度。

三是繼續清理規範重點領域收費。對收費標準明顯偏高的要採取措施，取消體現一般性管理職能的收費項目。四是加強海運口岸收費監管，依法查處報關、物流、倉儲、貨物裝卸等環節強制服務收費和明碼標價不規範等違規行為。

五是加快修訂價格違法行為行政處罰等方面法規，及時修改或廢除不合理的行政處罰事項，從制度上防止涉企亂收費。

會議要求，今年所有省份要保持社保費現行徵收方式不變。7月底前實現企業繳社保費基本能網上辦理，年底前實現個人繳費基本能掌上辦理。

近年來，大陸國務院大力清理規範涉企收費，中央設立的行政事業性收費和政府性基金分別減少70%和30%以上，各地也取消了一大批收費專案。