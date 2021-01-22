貴州茅台品牌價值衝4.5兆

胡潤研究院昨（21）日發布《2020胡潤品牌榜》，貴州茅台品牌價值上漲63%，首次突破人民幣1兆元至1兆400億元（約新台幣4.5兆元），連續第三次拿下最具價值中國品牌。

工商銀行和建設銀行則跌出前十強。

胡潤表示，透過品牌榜能看出大陸消費者生活的變化。十年前的前十大品牌，如今只有一個中華還在前十的位置，前100品牌如今只有36個還在前100，而今年前十中有三個品牌，在十年前還沒有成立，分別是天貓、微信和拼多多。

他指出，金融行業的霸主地位仍然不可撼動，但細分行業發生一些變化，例如傳統金融銀行類今年平均下降18%，保險類上漲近10%，新金融類上漲22%，證券期貨類漲幅最高，達146%，在一定程度上反映疫情後金融投資的熱情。

阿里巴巴旗下的天貓品牌價值上漲53%至人民幣4,900億元（約新台幣2.1兆元），蟬聯最具價值民營企業品牌。

榜單顯示，2020年200強中國品牌價值總和為人民幣9.2兆元，比2019年增加兩成。

美團品牌價值上漲三倍，達人民幣2,400億元，從第31名躍居第七名。工商銀行和建設銀行跌出十強，工行以人民幣1,750億元位居第15名，建行以1,400億元位居第19名。

200強中，60%（118個）是民營品牌，比去年多八個。58個民營品牌進入大陸全國百強，比去年多五個。八個民營品牌進入大陸全國十強，比去年多三個。38個新上榜品牌中，33個是民營品牌。

阿里巴巴旗下共有七個品牌上榜，成為上榜品牌最多的母公司，其中排名前三的是天貓、淘寶和餓了麼。騰訊控股、洋河股份和雲南中煙分別有三個品牌上榜。

值得注意的是，農夫山泉增長近17倍，是榜單上價值漲幅最大品牌；其次是作業幫和猿輔導，都增長近四倍。

上榜品牌最多的十大行業中，品牌價值平均漲幅最大的是醫療健康，上漲74%。上榜品牌最多的三大城市仍然是北京、上海和深圳，分別有67個、33個和21個，占整張榜單近六成。

（飲酒有礙健康，經濟日報關心您）