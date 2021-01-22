聽新聞
test
0:00 / 0:00

二、三線台鏈 長線有壓

經濟日報 / 記者蕭君暉劉芳妙／台北報導

立訊傳出收購歐菲光華南廠，這是手機鏡頭模組廠，也是蘋果供應鏈的一部分，可以看出，立訊由連接器、組裝、鏡頭等方向，持續擴大在蘋果產品的版圖，短期對台灣的蘋果供應鏈廠商影響不大，長期將對二、三線的供應商形成挑戰。

市場原本憂心，歐菲光是把觸控面板廠區賣給立訊精密，恐衝擊台企觸控面板廠GIS與TPK。

隨著賣廠案鎖定非觸控相關生產，而是台廠較不具生產規模的CCM產線，GIS與TPK鬆口氣。

立訊的出貨，將以中國大陸市場為主，至於大陸以外的市場，仍將由台灣廠商掌握，因此，台廠受到的衝擊面將會縮小。

目前看來，若是規模不夠大，或是創新與技術能力不足的台系蘋果供應商，長期來說，將受到立訊挑戰。以組裝龍頭鴻海來說，鴻海2019年營收約人民幣1.23兆元，立訊則為人民幣623.8億元，僅為鴻海的5%，雙方差距太大，立訊仍無法挑戰，但是中長期，將對二、三線的台灣蘋果供應商造成挑戰。

台系蘋果供應鏈，若要降低來自立訊的衝擊，必須開發多元的客戶基礎，以鴻海來說，除了蘋果，還包括惠普、戴爾、索尼等國際品牌，因此從業務規模、客戶結構、戰略布局來看，鴻海穩居全球製造業龍頭，但是二、三線廠商，必須積極展開轉型，提升技術與價值，拓展多元客戶來源，才能迎接立訊挑戰。

人民幣 品牌

延伸閱讀

郭台銘看好台灣發展電動車 但電池要加強

歐菲光華南廠 傳出售立訊精密

鴻海發布全新AI演算技術 降低50%以上產線檢測人力

瞄準Apple car供應鏈，鴻海真能從手機代工跨足電動車？老總：市場已經給了答案！

相關新聞

廈門進口台水果 連13年居陸榜首

廈門市商務局21日披露，2020年廈門進口台灣水果4.94萬噸，台灣水果進口量連續13年居中國大陸首位。

傳蘋果牽線 立訊擬買歐菲光廠

立訊精密再度出手買廠，大陸最大觸控面板廠歐菲光擬出售華南廠給立訊精密，立訊精密若成功收購歐菲光華南廠，將是繼去年收購緯創...

品皇咖啡 3招闖大陸

兩岸咖啡市場潛力大，台資品皇咖啡在大陸，一方面供應咖啡與乳酸菌給陸企台企，另一方面也藉由品皇咖啡、洣吖乳酸菌飲料與其他品...

拒收人民幣現金 16機構挨罰

中國人民銀行（大陸央行）正在嚴肅整治拒收人民幣現金行為。21日消息，2020年四季度，大陸央行依法對16家拒收現金的機構...

大陸投資一帶一路國家 去年增18.3%

大陸商務部公布數據顯示，去年中國大陸對外非金融類直接投資1101.5億美元，同比下降0.4%，但對「一帶一路」沿線國家投...

台資品皇咖啡 華住集團供應商

台資品皇咖啡在上海轉投資的品欣食品，積極在大陸擴展版圖，該公司副董事長鄭勝泰表示，看好上海是大陸重量級的咖啡戰區，已成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。