二、三線台鏈 長線有壓

立訊傳出收購歐菲光華南廠，這是手機鏡頭模組廠，也是蘋果供應鏈的一部分，可以看出，立訊由連接器、組裝、鏡頭等方向，持續擴大在蘋果產品的版圖，短期對台灣的蘋果供應鏈廠商影響不大，長期將對二、三線的供應商形成挑戰。

市場原本憂心，歐菲光是把觸控面板廠區賣給立訊精密，恐衝擊台企觸控面板廠GIS與TPK。

隨著賣廠案鎖定非觸控相關生產，而是台廠較不具生產規模的CCM產線，GIS與TPK鬆口氣。

立訊的出貨，將以中國大陸市場為主，至於大陸以外的市場，仍將由台灣廠商掌握，因此，台廠受到的衝擊面將會縮小。

目前看來，若是規模不夠大，或是創新與技術能力不足的台系蘋果供應商，長期來說，將受到立訊挑戰。以組裝龍頭鴻海來說，鴻海2019年營收約人民幣1.23兆元，立訊則為人民幣623.8億元，僅為鴻海的5%，雙方差距太大，立訊仍無法挑戰，但是中長期，將對二、三線的台灣蘋果供應商造成挑戰。

台系蘋果供應鏈，若要降低來自立訊的衝擊，必須開發多元的客戶基礎，以鴻海來說，除了蘋果，還包括惠普、戴爾、索尼等國際品牌，因此從業務規模、客戶結構、戰略布局來看，鴻海穩居全球製造業龍頭，但是二、三線廠商，必須積極展開轉型，提升技術與價值，拓展多元客戶來源，才能迎接立訊挑戰。