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離婚無法增加買房名額

經濟日報 / 特派記者林宸誼／上海21日電

上海市住房和城鄉建設管理委員會等共八個部門21日聯合印發意見，對夫妻離異三年內購房，按離異前家庭總套數計算，也就是說，離婚無法增加買房名額，並從1月22日起實施，要嚴格落實房地產市場調控。

澎湃新聞報導，該「意見」要求嚴格執行差別化住房信貸政策。實施好房地產貸款集中度管理，加強個人住房貸款審慎管理，對購房人首付資金來源、債務收入比加大核查力度。嚴防信用貸、消費貸、經營貸等資金違規流入房地產市場。

「意見」規定調整增值稅徵免年限。個人將購買不足五年的住房對外銷售，全額徵收增值稅；個人將購買五年以上的非普通住房對外銷售的，按照銷售收入減去購買房屋的價款後的差額徵收增值稅；個人將購買五年以上（含五年）的普通住房對外銷售的，免徵增值稅。

「意見」強調嚴格商品住房銷售管理。

房地產 外銷 買房

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