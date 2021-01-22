聽新聞
test
0:00 / 0:00
離婚無法增加買房名額
上海市住房和城鄉建設管理委員會等共八個部門21日聯合印發意見，對夫妻離異三年內購房，按離異前家庭總套數計算，也就是說，離婚無法增加買房名額，並從1月22日起實施，要嚴格落實房地產市場調控。
澎湃新聞報導，該「意見」要求嚴格執行差別化住房信貸政策。實施好房地產貸款集中度管理，加強個人住房貸款審慎管理，對購房人首付資金來源、債務收入比加大核查力度。嚴防信用貸、消費貸、經營貸等資金違規流入房地產市場。
「意見」規定調整增值稅徵免年限。個人將購買不足五年的住房對外銷售，全額徵收增值稅；個人將購買五年以上的非普通住房對外銷售的，按照銷售收入減去購買房屋的價款後的差額徵收增值稅；個人將購買五年以上（含五年）的普通住房對外銷售的，免徵增值稅。
「意見」強調嚴格商品住房銷售管理。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言