廣東出口值 連4年創新高

大陸海關總署廣東分署20日公布，2020年，廣東進出口總體保持平穩，進出口規模占中國大陸的22%，繼續居中國大陸第一。其中，廣東2020年出口值增長0.2%，連續4年保持增長，出口規模再創歷史新高。

新華社報導，據海關統計，2020年廣東進出口總值7.08兆元（人民幣，下同），同比下降0.9%，其中，出口值4.35兆元，增長0.2%；進口值2.73兆元，下降2.6%。現貿易順差達1.62兆元，擴大5.3%。

2020年，廣東貿易方式結構持續優化，一般貿易占比持續提升。廣東一般貿易進出口值3.63兆元，增長3.5%，占廣東進出口總值的51.2%，占比較上一年提升2.2個百分點。保稅物流進出口值增長6.4%，市場採購出口值增長23%。

東協國家成為廣東第一大貿易夥伴，去年廣東對東協國家進出口值1.09兆元，增長6.5%；對美國、歐盟和台灣的進出口值分別增長4%、1%和7.9%。