互聯網主播、外送、快遞 勞動爭議多

深圳市中級人民法院20日發布的一份關於勞動爭議審判的白皮書顯示，近兩年，深圳法院受理了一批互聯網經濟勞動爭議案件，主要集中在網絡主播、外賣騎手和快遞員三個群體。

新華社報導，近年來，「互聯網+」蓬勃發展，互聯網經濟成為促進廣泛就業、靈活就業的重要手段,從業人員的範圍不斷擴大，人數不斷增加。

據深圳市中級人民法院通報，互聯網經濟從業人員的訴求主要表現在兩個方面：一是從業人員以勞動關係為基礎要求互聯網平台企業承擔勞動法規定的用人單位相關義務；二是從業人員在工作中受到傷害或致他人傷害後，從業人員或受傷的第三方請求互聯網平台企業承擔賠償責任。

深圳市中級人民法院勞動爭議庭庭長周最久說，深圳法院圍繞互聯網平台用工的靈活性特點，從勞動關係人格從屬性、組織從屬性和經濟從屬性入手，對於具有較強管理屬性的用工方式，傾向於認定是勞動關係，按照傳統的勞動關係確定雙方的權利義務；對於雙方之間從屬性較弱，從業人員具有較強自主性的用工方式，則多認定不屬於勞動關係，按照普通民事法律規定來確定雙方的權利義務。

此外，深圳市中級人民法院勞動爭議庭針對新業態用工糾紛開展了專門的調研活動，通過分析中國大陸主要地區相關案件的審判情況、實地走訪互聯網企業和從業人員等方式，掌握了互聯網經濟新型用工方式的一手資料，並在吸收借鑒域外立法經驗的基礎上，釐清了今後處理此類案件的審判思路。