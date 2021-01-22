胡潤品牌榜 工行、建行跌出十強

胡潤研究院21日發布「2020胡潤品牌榜」，貴州茅台品牌價值上漲63%，首次突破人民幣1兆元，連續第三次拿下最具價值中國品牌。工商銀行和建設銀行則跌出前十強。

阿里巴巴旗下天貓蟬聯最具價值民營品牌，上漲53%至人民幣4,900億元。

榜單顯示，2020年200強中國品牌價值總和為人民幣9.2兆元，比2019年增加兩成。貴州茅台品牌價值上漲63%，首次突破人民幣1兆元，連續第三次成為最具價值中國品牌。美團品牌價值上漲3倍，達人民幣2,400億元，從第31名躍居第7名。

200強中，60%（118個）是民營品牌，比上一年多8個。58個民營品牌進入百強，比去年多5個。8個民營品牌進入十強，比去年多3個。38個新上榜品牌中，33個是民營品牌。

阿里巴巴旗下共有7個品牌上榜，成為上榜品牌最多的母公司，其中排名前三的是天貓、淘寶和餓了麼。騰訊控股、洋河股份和雲南中煙分別有3個品牌上榜。

值得注意的是，農夫山泉增長近17倍，是榜上價值漲幅最大品牌；其次是作業幫和猿輔導，都增長近4倍。

上榜品牌最多的十大行業中，品牌價值平均漲幅最大的是醫療健康，上漲74%。上榜品牌最多的三大城市仍然是北京、上海和深圳，分別有67個、33個和21個，占整張榜單近六成。

胡潤表示，透過品牌榜能看出大陸消費者生活的變化。十年前的前10品牌，如今只有一個中華還在前10的位置，前100品牌如今只有36個還在前100，而今年前十中有3個品牌，在十年前還沒有成立，分別是天貓、微信和拼多多。

他指出，金融行業霸主地位仍然不可撼動，但細分行業變化，傳統金融銀行類平均下降18%，保險類上漲近10%，新金融類上漲22%，證券期貨類漲幅達146%，反映疫情後金融投資熱情。