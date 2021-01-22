廈門進口台水果 連13年居陸榜首

廈門市商務局21日披露，2020年廈門進口台灣水果4.94萬噸，台灣水果進口量連續13年居中國大陸首位。

中新社報導，據廈門市商務局副局長林珍雅表示，對台貿易是廈門2020年外貿運行的一大亮點。2020年，廈台海運快件物流通道更加順暢，去年共出運貨物182.6萬件，貨值5.8億元（人民幣，下同），分別增長43%、55%。其中，通過廈門口岸集散經台灣桃園機場的海空聯運模式已實現常態化，廈台海空聯運快件達1322.6噸，貨值1.1億元。

林珍雅補充說，2020年廈金合作更加緊密。廈金直航貿易出口1.2萬噸，進口7.4萬噸。金門「海外倉」建設進一步加快，去年共完成98個集裝箱中轉海運快件業務，金門正逐步成為廈台貨物的中轉集散中心。

廈門與台灣一水相連，在兩岸交流合作中一直走在前列。18日發布的2020年廈門市政府工作報告也指出，2020年兩岸交流融合穩步推進，全年新批台資項目524個，合同使用台資增長76.7%。兩岸首家全牌照合資證券公司金圓統一證券開業，建霖家居等台企在A股上市；廈門也進一步放寬台胞職業資格採認，台灣人才來廈就業1864人。廈金通電、通氣、通橋前期工作取得積極進展。

廈門市常務副市長黃文輝日前表示，2021年，廈門將更好發揮對台優勢，從加強產業對接、深化人文交流等多方面著力促進兩岸深度融合發展。