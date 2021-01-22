聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅地標 廣州塔拚A股IPO

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
矗立在珠江河畔的廣州市地標建築「廣州塔」，也要到A股IPO。記者林宸誼/攝影
矗立在珠江河畔的廣州市地標建築「廣州塔」，也要到A股IPO。記者林宸誼/攝影

年收入近人民幣7億元（約新台幣30億元）的新三板企業廣州塔宣布，正接受中信建投上市輔導，廣東證監局也在官網公告廣州塔上市輔導備案公告，顯示廣州塔正計畫將在A股首次公開發行（IPO）。

廣州塔總高度600公尺，是大陸第二高塔，僅次於上海中心大廈，大樓外觀創意來自於一張人體髖關節的切面圖，因頭尾相當，腰身玲瓏細長，而被廣州市民眾暱稱為「小蠻腰」，是廣州市的地標建築。

21世紀經濟報導，廣州塔成立於2004年5月，主業包括旅遊景區規劃設計、開發管理等，2017年2月正式在新三板掛牌，但掛牌三年多，未進行任何融資或重組，也從未在新三板市場進行交易。

去年底，廣州塔在股東大會上通過相關議案，將督導機構從中信證券更換為中信建投，為此後IPO鋪路。

廣州塔主要為遊客提供廣州塔特色觀光旅遊服務及配套休閒、高端餐飲、珠江遊及紀念品銷售服務，並依託廣州塔獨特的旅遊資源及卓越品牌吸引力，開展包括商鋪租賃、高階會展等各類增值服務。

股權結構上，廣州塔為國企全資控股企業，控股股東廣州市城市建設投資集團有限公司持股90%，公司實際控制人為廣州市國資委，另一名股東廣州市廣播電視台持有廣州塔10％股份。

作為網紅地標「小蠻腰」的運行主題，廣州塔近年來成長迅速，2015年至2019年，公司營收從人民幣4.8億元增加至6.9億元，淨利潤從人民幣2,880萬元大幅增加至1.4億元。

門票、餐飲收入是廣州塔主要收入來源，2019年，廣州塔人民幣6.9億元總營收中，門票遊樂收入人民幣3.5億元，占比為51.9%。

人民幣 股東 中信

延伸閱讀

螞蟻集團IPO觸礁後 公司副總裁離任

年收入近30億 廣州「小蠻腰」要到A股IPO

東森金雞 東購去年EPS 14.18元

兩岸靚人物／榮大科技創辦人周正榮 拚當大陸列印第一股

相關新聞

廈門進口台水果 連13年居陸榜首

廈門市商務局21日披露，2020年廈門進口台灣水果4.94萬噸，台灣水果進口量連續13年居中國大陸首位。

傳蘋果牽線 立訊擬買歐菲光廠

立訊精密再度出手買廠，大陸最大觸控面板廠歐菲光擬出售華南廠給立訊精密，立訊精密若成功收購歐菲光華南廠，將是繼去年收購緯創...

品皇咖啡 3招闖大陸

兩岸咖啡市場潛力大，台資品皇咖啡在大陸，一方面供應咖啡與乳酸菌給陸企台企，另一方面也藉由品皇咖啡、洣吖乳酸菌飲料與其他品...

拒收人民幣現金 16機構挨罰

中國人民銀行（大陸央行）正在嚴肅整治拒收人民幣現金行為。21日消息，2020年四季度，大陸央行依法對16家拒收現金的機構...

大陸投資一帶一路國家 去年增18.3%

大陸商務部公布數據顯示，去年中國大陸對外非金融類直接投資1101.5億美元，同比下降0.4%，但對「一帶一路」沿線國家投...

台資品皇咖啡 華住集團供應商

台資品皇咖啡在上海轉投資的品欣食品，積極在大陸擴展版圖，該公司副董事長鄭勝泰表示，看好上海是大陸重量級的咖啡戰區，已成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。