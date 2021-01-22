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大陸投資一帶一路國家 去年增18.3%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸商務部公布數據顯示，去年中國大陸對外非金融類直接投資1101.5億美元，同比下降0.4%，但對「一帶一路」沿線國家投資大增18.3%，占同期總額比重達16.2%。

中新社報導，大陸商務部統計，2020年中國大陸在「一帶一路」沿線國家新簽承包工程合同額1414.6億美元，完成營業額911.2億美元，分別占同期總額的55.4%和58.4%。

近年來，「一帶一路」沿線已成為大陸企業對外投資的熱點。今後，大陸對「一帶一路」沿線國家的投資仍具有廣闊發展空間。

中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員王碧珺表示，在「一帶一路」沿線區域中，大陸對東協國家投資增長潛力較大。東協國家具「一帶一路」海外支點優勢，大陸企業應提早布局。

分行業看，2020年大陸企業對外投資主要流向租賃和商務服務、批發零售、科學研究和專業技術服務、電力生產供應等領域。其中，批發和零售業對外投資增長最快，達27.8%；科學研究和技術服務的投資次之，達18.1%。

一帶一路 東協

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