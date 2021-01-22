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拒收人民幣現金 16機構挨罰
中國人民銀行（大陸央行）正在嚴肅整治拒收人民幣現金行為。21日消息，2020年四季度，大陸央行依法對16家拒收現金的機構及相關責任人作出經濟處罰，處罰金額從500元至50萬元人民幣不等。
中新社報導，遭大陸央行處罰的16家單位主要為公園景區、公共服務機構、停車場、保險公司等。
遭處罰機構：中國人壽保險股份有限公司北京市分公司北緯路營業部、北京愛康國賓酒仙橋門診部有限公司、北京市中山公園管理處、天津楊柳青古鎮旅遊發展有限公司、中國大地財產保險股份有限公司保定中心支公司、大同市有信環保科技有限公司、山西御璟物業服務有限公司、杭州餘杭超山風景名勝區旅遊度假有限公司、杭州跨湖橋景區建設管理有限公司、青田香溢物業服務有限公司、阜陽旭日物業管理有限公司、武漢優優達物業管理有限公司、中國平安財產保險股份有限公司雅安中心支公司、柞水終南山寨旅遊開發有限公司、銀川順泊停車場經營管理有限公司、新華人壽保險股份有限公司阿克蘇中心支公司。
大陸央行強調，將持續深入整治，暢通投訴舉報渠道，規範核查相關線索，對核實為拒收現金的行為依法處罰並予以曝光，切實保護消費者的合法權益。
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