台資品皇咖啡 華住集團供應商

台資品皇咖啡在上海轉投資的品欣食品，積極在大陸擴展版圖，該公司副董事長鄭勝泰表示，看好上海是大陸重量級的咖啡戰區，已成為大陸酒店集團龍頭華住集團咖啡館niiice café的供應商。

鄭勝泰指出，台灣人進公司前，人手一杯研磨咖啡機沖的咖啡，已是司空見慣，但大陸目前的消費量，平均下來一個人不到100公克，主要消費族群還是在沿海。

不過大陸咖啡市場已進入戰國時代，連酒店（旅館）也賣起咖啡，紛推起「咖啡館+酒店」模式，如家酒店咖啡品牌「如咖啡」首店日前在上海落成，成為首旅酒店跨界咖啡零售的開端。

台資品皇咖啡副董事長鄭勝泰。特派記者林宸誼／攝影

一名在酒店行業的台幹表示，餐飲一直是酒店除了住宿外，額外的重要收入。喝咖啡逐漸成為一種時尚，加上開咖啡館好複製、投資報酬率高、又可以添加一些對客服務，咖啡成為另一個收入來源，也可用來吸引投資者，這也就是為何大陸連鎖酒店間的競爭愈來愈激烈。

央廣網報導，首旅如家酒店集團總經理兼如家酒店集團董事長、CEO孫堅表示，希望打造的是一個有調性、有顏值、有場景的一個空間，如家有4,000多家酒店，也一直在尋找酒店與空間的結合，未來在經濟商旅型酒店，在一個走廊甚至是一個角落，就可看到如咖啡。

不僅是如家酒店，連華住集團、鉑濤酒店、OYO酒店均已布局咖啡零售領域。

早在2016年，鉑濤酒店集團就將咖啡館與酒店結合，開出一家名為「喆啡酒店」的咖啡館，並於2016年8月在廣州鉑濤集團首層開業。

台資品皇咖啡的濾掛咖啡。圖／品皇咖啡提供

華住集團則在2017年推出咖啡品牌niiice café，主打24小時不打烊的國民咖啡，旗下超過5,300家酒店，niiice café平均客單價在人民幣20到40元，60%到70%客源來自酒店賓客。

去年9月17日，印度經濟連鎖酒店品牌OYO酒店推出連鎖咖啡品牌「芬然咖啡」，第一家門市位於西安，該店也是採用「咖啡館+酒店」模式。