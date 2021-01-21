滬收緊樓市調控 離婚3年內購房無法增加名額

嚴格落實房地產市場調控，上海市住房和城鄉建設管理委員會等共8個部門21日聯合印發意見，對夫妻離異3年內購房，按離異前家庭總套數計算，並從1月22日起實施，

澎湃新聞報導，包括上海住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市規劃資源局、市財政局、市市場監管局、上海市稅務局、人民銀行上海分行、上海銀保監局，聯合發布「關於促進本市房地產市場平穩健康發展的意見」（簡稱「意見」）。

「意見」要求嚴格執行差別化住房信貸政策。實施好房地產貸款集中度管理，加強個人住房貸款審慎管理，對購房人首付資金來源、債務收入比加大核查力度。嚴防信用貸、消費貸、經營貸等資金違規流入房地產市場。

「意見」規定調整增值稅徵免年限。個人將購買不足5年的住房對外銷售，全額徵收增值稅；個人將購買5年以上的非普通住房對外銷售的，按照銷售收入減去購買房屋的價款後的差額徵收增值稅；個人將購買5年以上（含5年）的普通住房對外銷售的，免徵增值稅。

「意見」強調嚴格商品住房銷售管理。嚴格執行商品住房銷售「一價清」「實名制」等各項管理制度。完善新建商品住房公證搖號選房制度，優先滿足「無房家庭」自住購房需求。

「意見」提出嚴格規範房地產市場經營秩序。加大聯合整治執法力度，形成執法合力，嚴肅查處捂盤惜售、價格違法行為、虛假廣告、人為製造市場緊張氛圍、誘導規避調控政策等違法違規行為。

根據「意見」規定，上海還將完善土地市場管理，優化土地供應結構，增加商品住房用地供應，特別是在郊區軌道交通站點周邊、南匯、松江、嘉定、青浦、奉賢新城五大新城加大供應力度。