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螞蟻在馬來西亞的支付合資公司傳擬融資1.5億美元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
螞蟻集團與聯昌國際集團在馬來西亞的電子錢包合資公司TNG Digital Sdn Bhd將至少融資1.5億美元。（圖／取自新浪網）
螞蟻集團與聯昌國際集團在馬來西亞的電子錢包合資公司TNG Digital Sdn Bhd將至少融資1.5億美元。（圖／取自新浪網）

四名消息人士透露，螞蟻集團與聯昌國際集團（CIMB）在馬來西亞的電子錢包合資公司TNG Digital Sdn Bhd，在與投資人磋商至少融資1.5億（美元，下同）。

路透報導，TNG Digital Sdn Bhd表示，該公司的電子錢包Touch‘n Go在馬來西亞擁有超過1,500萬名註冊用戶，業界排名第一。

上述消息人士說，TNG Digital Sdn Bhd正在與全球性的銀行、資產管理公司等機構談判。兩名消息人士指出，該次籌資後預計將使得TNG Digital的估值超過7億元，今年的融資總額也借此可能達到約2.5億元。

消息人士說，TNG希望擴大其在金融服務領域的影響力，這也是市場增長點所在。

上述兩名消息人士更表示，此次融資將導致聯昌國際集團和螞蟻集團減持股份，但它們仍將是該業務的最大投資者。據了解，螞蟻集團持有TNG 49%的股份。

聯昌國際集團和其子公司Touch‘n Go Sdn Bhd不願對此消息給予回應。而螞蟻集團稱將尊重合作夥伴的意見。

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