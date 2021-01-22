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台資品皇咖啡 三招拓版圖

經濟日報 / 特派記者林宸誼／上海21日電

台資品皇咖啡積極在大陸拓展版圖，一方面供應咖啡與乳酸菌給陸企台企，另一方面也藉由品皇咖啡、洣吖乳酸菌飲料與其他品牌錯位競爭。

第三則是與華住大學、新東方集團、上海旅遊職業教育集團合作，成立咖啡學院導入國際認證課程，協助考取咖啡師證照。

台資品皇咖啡副董事長鄭勝泰表示，公司1997年就到上海設貿易公司的品皇咖啡，2002年在上海閔行區設立工廠，2014年搬到奉賢區，起先是蒙牛、伊利、娃哈哈等企業的乳酸菌供應商，也是頂新集團、旺旺等台企的咖啡供應商，並成為大陸酒店集團龍頭華住集團咖啡館niiice café的供應商。。

品皇咖啡目前在台灣有四家觀光工廠、130家門市，大陸則有14家門市。

品皇咖啡學院校長林家鴻表示，導入咖啡課程雖然是最基礎、最累人的工作，但跟華住集團下的華住大學，以及新東方集團、上海旅遊職業教育集團合作後，不僅成立咖啡學院導入國際認證課程，協助考取咖啡師證照，還可以藉由技職教育培養在校生參加比賽。

林家鴻指出，咖啡學院還與人力資源和社會保障局開設課程，讓有意學習咖啡技能的人培養第二專長，「看到學員都考到證照，這種成就感是無法形容。」

「全大陸每四片面膜就有一片產自上海，大多出自奉賢區的東方美谷。」鄭勝泰表示，公司產品中的乳酸菌，符合以生物醫藥為主打的「東方美谷」，「疫情期間線下招商引資都停頓了，公司就跟著園區裡一起參與網路招商、線上直播開拓了不少客源。」

東方美谷是以美麗健康產業為核心，形成涵蓋美容護膚品、日化用品、生物醫藥和食品保健品等多領域的「美麗健康生態圈」，目前已有日本資生堂、南韓科絲美詩（COSMAX），還有大陸百雀羚、伽藍集團、自然堂等進駐，並形成一條集研發設計、檢測認證、原料採購、生產製造、行銷推廣的全產業鏈。在台灣已有32年的品皇咖啡，總部位在嘉義縣太保市。

咖啡館 上海

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