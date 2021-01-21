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彭博分析：螞蟻集團估值 跌逾60%
螞蟻集團去年被迫暫緩公開募股上市（IPO），彭博最新估計，依據大陸提出限制線上支付市場集中度的新規定，螞蟻集團估值可能會進一步降至1080億美元，較去年3200億美元估值跌約66%。
據港媒香港電台報導，彭博的資深分析師指出，若支付業務因為大陸央行潛在反壟斷調查而被迫分拆，螞蟻集團估值可能進一步下降。且也須對今年能否重新啟動上市計畫打上問號。
該名分析師指，之前螞蟻集團的估值，已由大約1.44兆元人民幣，下調到不足1兆元人民幣。相關報導稱，目前擁有大約10億用戶的支付寶，控制大陸55%的移動支付市場。
而在螞蟻集團IPO觸礁後，公司副總裁、保險事業部總經理尹銘已從螞蟻集團離職。螞蟻集團對此表示，一起奮鬥過5年，我們都很喜歡他，也很感謝他，並且祝福他。
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