陸實現碳中和將投資16兆美元 可創4千萬個新工作機會

投行高盛發表報告指出，大陸提出努力爭取於2060年實現碳中和，要達到這個目標，推算將在「綠色」基礎建設方面投資16兆（美元，下同），並可創造4千萬個新職位及推動大陸經濟增長。

路透報導，報告估計，在這16兆元投資中，其中9兆元將用於可再生能源發電，以及對電網及儲電機組等進行重大升級；1.2兆元將用於電動車的運輸基建；約1.2兆元用作進行碳截存（carbon sequestration）；2.6兆用於運輸交通、工業及熱能的氫氣基礎設施。

報告表示，清潔能源的基礎建設可以創造更多的工作機會，由於其與開發傳統化石燃料資源相比，更需勞力密集。

報告估計，大陸推動碳中和可創造4千萬個工作機會，尤其在可持續能源生態系統（主要為可再生能源發電、電網及電氣化基建）方面將提供最多的新職位，而煤礦開採及加工、煤炭發電及原油開採、加工及煉油行業將出現淨職位流失。

大陸國家主席習近平去年9月在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上指出，大陸將提高國家自主貢獻力度，採取更有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到高峰，努力爭取2060年前實現碳中和。