快訊

加強防疫！7-11、萊爾富宣布：暫停開放桃園各門市座位區

菲律賓海發生7.0地震 尚無災情傳出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸蛋價大漲80％ 物價漲引全民焦慮

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
河南省洛陽市的大福超市貼出告示，「別搶雞蛋了，給雞點時間，雞也不容易的！」取自農民日報
河南省洛陽市的大福超市貼出告示，「別搶雞蛋了，給雞點時間，雞也不容易的！」取自農民日報

臨近春節，大陸豬、牛、羊等肉價又開始上漲，央視財經報導，肉的價格持續走高，但是銷售量卻不減反增，引起消費者抱怨「牛魔王、羊貴妃、豬堅強都來了！」不料，菜價、蛋價也步上漲價後塵，尤其雞蛋作為肉類替代品，蛋價大漲近80％，民生物價飆漲，也引發全民焦慮。

農民日報報導，鄭州原來一斤蛋價人民幣三四元，現在賣到六七元，消費者因此搶購雞蛋，更造成蛋價惡性循環暴漲。河南省洛陽市的大福超市乾脆貼出告示，「別搶雞蛋了，給雞點時間，雞也不容易的！」

大陸國家統計局調查，寒潮過後雞蛋價格迎來大漲，至於什么時候蛋價才能掉下來?業內人士分析預測，隨著春節臨近，再加上因疫情交通物流受阻，未來蛋價依舊有上漲的可能，短時間內應該不會下降。

雞蛋 春節 疫情

延伸閱讀

台對陸出口比例創10年新高 陸委會：因陸對台加強採購

拜登就職兩岸走向？學者：美不干預 、經貿熱政治冷

台積電收673元創新高 市值17.45兆

台積電、聯發科領軍 台股大漲347點收16,153點

相關新聞

2020胡潤品牌榜出爐 工行建行跌出前十強

胡潤研究院21日發布《2020胡潤品牌榜》，貴州茅台品牌價值上漲63%，首次突破人民幣1兆元，連續第三次拿下最具價值中國...

螞蟻集團IPO觸礁後 公司副總裁離任

螞蟻集團IPO觸礁後，公司副總裁、保險事業部總經理尹銘已從螞蟻集團離職，螞蟻集團對此表示，一起奮鬥過5年，我們都很喜歡他...

歐菲光華南廠 傳出售立訊精密

大陸最大觸控面板廠歐菲光，傳出售華南廠給立訊精密。歐菲光去年7月遭美國商務部列入侵害人權管制黑名單，9月被蘋果剔除供應商...

大陸蛋價大漲80％ 物價漲引全民焦慮

臨近春節，大陸豬、牛、羊等肉價又開始上漲，央視財經報導，肉的價格持續走高，但是銷售量卻不減反增，引起消費者抱怨「牛魔王、...

無懼美制裁禁令 ASML在大陸銷售額去年增至18%

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 （ASML）發布財報，2020年ASML全年銷售額達140億歐元，其中45億歐元來自...

A股高開高走，滬深兩市成交額再破人民幣兆元

A股三大股指21日集體高開，之後震盪走高。滬指重新站上3,600點，創業板指漲逾2%。滬深兩市成交額再破人民幣兆元，為近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。