大陸蛋價大漲80％ 物價漲引全民焦慮

臨近春節，大陸豬、牛、羊等肉價又開始上漲，央視財經報導，肉的價格持續走高，但是銷售量卻不減反增，引起消費者抱怨「牛魔王、羊貴妃、豬堅強都來了！」不料，菜價、蛋價也步上漲價後塵，尤其雞蛋作為肉類替代品，蛋價大漲近80％，民生物價飆漲，也引發全民焦慮。

農民日報報導，鄭州原來一斤蛋價人民幣三四元，現在賣到六七元，消費者因此搶購雞蛋，更造成蛋價惡性循環暴漲。河南省洛陽市的大福超市乾脆貼出告示，「別搶雞蛋了，給雞點時間，雞也不容易的！」

大陸國家統計局調查，寒潮過後雞蛋價格迎來大漲，至於什么時候蛋價才能掉下來?業內人士分析預測，隨著春節臨近，再加上因疫情交通物流受阻，未來蛋價依舊有上漲的可能，短時間內應該不會下降。