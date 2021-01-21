無懼美制裁禁令 ASML在大陸銷售額去年增至18%

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 （ASML）發布財報，2020年ASML全年銷售額達140億歐元，其中45億歐元來自31台EUV（極紫外光）系統。雖然大陸廠商無法使用EUV光刻機，不過ASML來自大陸的銷售額從2019年的12%增長至2020年的18%。

第一財經報導，ASML報告顯示，該公司第4季銷售額為43億歐元，獲利達14億歐元。當季主要受益於新增的DUV光刻機出貨和系統升級收入。

ASML表示，2020年第4季，ASML來自大陸的營收占12%，第3季占21%。

ASML財務長Roger Dassen表示，看到這種趨勢一直在上升，這與大陸大量晶圓廠投資有關。預計2021年大陸業務將繼續增長，但主要在存儲領域，3D NAND和DRAM是最大的推動力，預計增長12%。最重要的是，邏輯代工領域還有很大的發展空間。

ASML表示，持續看好在大陸地區的業務成長，但是政策的不確定性讓該公司很難準確預測。如果情況沒有繼續惡化，ASML 在2021年大陸地區的邏輯代工業務有很大的上升空間。

繼華為之後，中芯國際也在2020年12月被美國商務部工業和安全局（BIS）添加到實體清單中。根據美國相關法律法規的規定，針對適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應。

對用於10奈米及以下技術節點（包括EUV）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」（Presumption of Denial）的審批政策；中芯國際為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。