A股高開高走，滬深兩市成交額再破人民幣兆元

A股三大股指21日集體高開，之後震盪走高。滬指重新站上3,600點，創業板指漲逾2%。滬深兩市成交額再破人民幣兆元，為近14個交易日第12次。

截至收盤，滬指報3,621.26點，漲幅1.07%；深成指報15,520.60點，漲幅1.95%，；創業板指報3,283.72點，漲幅2.46%。滬指和創業板指再創年內新高。

國泰君安認為，春季行情繼續看好。港股資金分流效應影響偏短期，中國大陸最好的投資機會仍然是在A股的核心資產，無需在A股和H股之間追漲殺跌。市場資金面充裕，後續將陸續迎來新基金建倉期。居民儲蓄正透過基金等方式加速入市。另外全球貨幣寬鬆下，人民幣升值預期強，外資流入是大趨勢。指數中長期台階式上漲大趨勢不變。

在操作上，國泰君安建議繼續圍繞核心資產進行布局。由於增量資金主要由基金等機構投資人主導，龍頭白馬、核心資產將會強者恒強。應抓住行情主線，繼續圍繞新能源汽車、鋰電池、太陽能、白酒、軍工、有色金屬等景氣上行類股進行布局。

國盛證券認為，滬指依舊在高點震盪，在流動性仍較充裕環境下，加上經濟復甦預期明確，市場仍有望維持之前的結構性行情。關注到最近的行情，指數每次上漲都是縮量，而每次下跌都是放量，上漲縮量意味反彈時資金已經不願意追高了，而每次下跌多少還有人願意去抄底，雖然目前還能引發局部賺錢效應，但市場遲早會發生質變。

天風證券指出，春季躁動或持續到2月底，隨著前期抱團股的鬆動，行情已經正式進入到下半場。資金有望從高估值類股流入前期回檔較多、估值較為合理的電子、電腦、金融等類股。