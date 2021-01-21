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拜登就職兩岸走向？學者：美不干預 、經貿熱政治冷

聯合報 / 記者林汪靜呂佳蓉／台北即時報導
國策研究院、當代日本研究學會、台灣世代教育基金會21日聯合舉辦「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會。記者林汪靜／攝影
國策研究院、當代日本研究學會、台灣世代教育基金會21日聯合舉辦「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會。記者林汪靜／攝影

美國總統拜登正式宣誓就職，未來將如何影響兩岸關係？台北醫學大學通識教育中心教授張國城21日預期，拜登政府不會過多干預兩岸政策，未來兩岸政策將是經貿為主、善意為先，在疫情尚未緩解前維持「經貿熱、政治冷」的局面，大陸也會不斷採取「和平邊緣」策略，比如軍機繞台。

國策研究院、當代日本研究學會、台灣世代教育基金會21日聯合舉辦「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會。張國城於會上表示，首先，拜登政府不會代替台灣過多干預兩岸政策，美國也不會像過去那樣直接責難中國大陸，而是會以「拉清單」的方式，提醒中方有提出哪些承諾、哪些方面需進行對話來符合彼此利益；第二，拜登政府依然會強化對盟邦的區域聯繫，重視區域內既有建置。

張國城指出，蔡英文總統在去年雙十國慶談話重點在於和平對話，預期未來兩岸政策是「經貿為主，善意為先。」

張國城認為，展望未來，兩岸關係會維持「經貿熱、政治冷」的局面，各種交流與往來在疫情沒有緩解前不會恢復熱絡，美國不會給台灣施以促談、促交往的壓力，而台灣與大陸依然會就可以合作的事務性議題尋求對話、協議。

他還補充，大陸會不斷採取「和平邊緣」的策略，比如，軍機繞台，持續讓台灣和美國感受到危機意識，最終目的是推動兩岸和平協議的誕生，這將會對兩岸互動有很大的影響。

台灣智庫執行委員賴怡忠則觀察到，大陸現在對於防疫「自信到破表」，包括在對美中台關係，大陸一直在釋放訊號，即「現在不是美國決定，而是要取決大陸的想法」。

換句話說，美國不再作為兩岸關係的平衡者，「這是我覺得蠻特別的一個發展」，賴怡忠說。因此，未來美中台關係大陸主動做為會到什麼程度，值得持續觀察。

拜登 兩岸政策

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