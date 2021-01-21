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2020年收入排行榜出爐 這個城市居民最會賺

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
上海2020年居民人均可支配收入達人民幣7萬2,232元，居全大陸之冠。新華社
上海2020年居民人均可支配收入達人民幣7萬2,232元，居全大陸之冠。新華社

大陸國家統計局最新公布的2020年居民人均可支配收入顯示，上海、北京、浙江位居前三，上海人均可支配收入逾人民幣7萬元。

中新網報導，所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

看到這份居民收入榜單，上海人笑了，因為他們排第一。

數據顯示，上海2020年居民人均可支配收入達人民幣7萬2,232元，高居榜首，是全大陸唯一突破7萬元大關的地區。

只不過，上海人賺得多，花錢也最多。上海2020年居民人均消費支出達人民幣4萬2,536元，是全大陸唯一超過4萬元的地區。

排名第二的是北京，居民人均可支配收入距離7萬元大關一步之遙。北京統計局發布的數據顯示，2020年北京全市居民人均可支配收入為人民幣6萬9,434元，年增2.5%，扣除價格因素，實際增長0.8%。

排名第三的是浙江，浙江2020年居民人均可支配收入為人民幣5萬2,397元。

作為第一經濟大省的廣東省，其2020年居民人均可支配收入為人民幣4萬1,029元，突破4萬元，位居第6名。

國家統計局的數據顯示，2020年大陸全國居民人均可支配收入為人民幣3萬2,189元，年增4.7%。扣除價格因素後，實際增長2.1%，與經濟增長基本同步。

國家統計局住戶調查辦公室主任方曉丹表示，2020年大陸全國居民人均收入比2010年增加一倍。上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、山東、遼寧9個省市的居民人均可支配收入超過全大陸水準。

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