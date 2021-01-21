春節前維穩 人行再向市場投放1兆元資金

中國人民銀行行網站21日公告，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今進行人民幣2,500億元逆回購操作，因今有20億元逆回購到期，因此淨投放2,480億元（約新台幣1兆元）。

Wind數據顯示，自本周一（18日）以來，人行累計進行逆回購操作達人民幣6,120億元。期間有140億元逆回購到期，因此淨投放5,980億元。

在資金面方面，雖然人行在公開市場加大逆回購投放力度，但銀行間市場資金面仍然偏緊。20日，隔夜品種上行22.1bp報2.457%，7天期上行22.6bp報2.493%，14天期上行37.1bp報2.619%，1個月期上行6.8bp報2.464%。

中新經緯報導，這意味人行再次祭出寬鬆操作。民生銀行首席研究員溫彬認為，春節前和2月份，人行可能更多的還是會透過公開市場操作的方式，比如7天或14天的逆回購，甚至不排除使用28天逆回購，來保持短期市場利率的穩定。

金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示，近期人行頻頻投放流動性，儘管規模不大，但體現人行平穩流動性的意願。有時規模很小，主要是前期跨年流動性投放規模較大，適當回籠一部分資金。

方正證券首席經濟學家顏色表示，目前流動性還是處於一個非常漸進的溫和的收緊過程。考慮到第1季經濟狀況預計較為強勁，另外2020年4、5月信貸投放量較大，所以廣義流動性出現明顯收縮可能還是在第1季末到4、5月。當前仍比較平穩，並不是大幅收縮的時機。

官方之前數度重申，宏觀政策不急轉彎。業界分析，春節前市場無需擔憂流動性過度收緊，而近期連續進行公開市場操作，體現人行對市場流動性時刻關注、精準投放的態度，有利於進一步穩定市場預期。