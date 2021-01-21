福州再推惠台新措施 台青住滿90天補助逾2萬元

福州市台港澳辦20日發布「關於進一步支持台資企業發展和推進台灣青年就業創業的措施」，再次推出21條「惠台」新措施，包括：對利用電商平台開展網絡銷售的台資企業最高可獲得人民幣75萬元獎勵，對開設福州至台灣海運跨境電商貨運專線的企業，最高補助人民幣500萬元等。

此外，為鼓勵台灣青年返回福州就業創業，減輕其醫學觀察費用負擔，對於2020年10月1日至2021年3月31日期間返回福州就業創業，並在福州連續居住滿90天的台灣青年，一次性給予生活補助人民幣5,000元。（約新台幣2萬1,500元）

福州市台港澳辦稱，為進一步支持台資企業發展和推進台灣青年就業創業，爭當建設「台胞台企登陸第一家園」排頭兵，推出這項新措施。「措施」共計21條，從「促進台資企業高質量發展」、「推進台灣青年就業創業」、「落實落細同等待遇」等三方面，為台企台胞在福州投資創業、工作生活提供更多便利。

在促進台資企業高質量發展方面，主要有：鼓勵工業園區內台資企業發揮「以台引台」作用，進行二次招商，符合條件的台資企業可在原有工業用地上通過新建、擴建、拆建等方式，進行廠房升級改造，增加容積率不再增收土地價款。

對網路年銷售額達到人民幣2,500萬元、2.5億元、5億元以上的台資企業自營網站、網店；或對農產品銷售額達到750萬元、7,500萬元、1.5億元以上的台資企業自營網站、網店，分別給予一次性最高人民幣25萬元、50萬元、75萬元獎勵。

對開設至台灣海運跨境電商貨運專線企業，平均每周1班次以上且每航次至少裝載1個跨境或快件專櫃，給予包船費用不超過60%的補助，最高人民幣500萬元。

為鼓勵台資企業通過保稅備貨模式開展跨境電商零售進口業務，對年交易額超過人民幣500萬元，按交易額的1.5%給予獎勵，最高不超過人民幣100萬元。

在推進台灣青年就業創業方面，主要還有：對於在福州創業的台灣青年給予創業場所租金和首次裝修改造補貼，對在福州台灣青年創業基地開展直播服務的，給予基地一次性人民幣3萬元的補助。

在實落細同等待遇方面，福州要求用人單位應依法依規為聘用台胞繳交醫社保和住房公積金。在福州工作台胞未達法定退休年齡離開大陸的，按有關規定，經本人申請，養老和醫療個人帳戶可一次性支取。台灣青年與用人單位解除或終止勞動關係並返回台灣的，可申請提取住房公積金。

此外，福州還規定，在福州市範圍內，全面落實台灣居民居住證與大陸居民身分證同等使用。

這21條新措施即日起施行，有效期至2025年12月24日。