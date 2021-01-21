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蝦皮支付增資案撤件

經濟日報 / 記者蔡敏姿／台北報導

新版陸資來台審查辦法趨嚴，投審會昨（20）日證實，蝦皮支付已在上周先撤件，投審會和金管會將重新檢視陸資持股情況。

蝦皮支付去年獲金管會核發電子支付執照，須在今年5月前匯入新台幣4.95億元完成必要增資。投審會表示，蝦皮資金來源必須在半年內、今年5月下旬通過本會審查。日後若再送件，將會以新規審查。

經濟部去年12月30日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」相關條文，祭出三大限縮令，包括陸資資格採取逐層認定、擴大審查陸資投資行為態樣，限制大陸黨政軍投資企業來台投資。

以舊版陸資審查辦法來看，蝦皮可被列為「僑外資」；但今年新版的審查定義改採「逐層認定」，蝦皮有可能被列為中資。外界質疑蝦皮最大股東騰訊持有25.6%股權，雖然尚未超過法定三成，但「控制力」也是納入新規審查範圍。

今年起適用新制，陸資定義採取「分層審查」制，投審會將用嚴格定義審查蝦皮支付一案。

陸資 投審會

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