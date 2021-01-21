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安徽自貿區 新設企業3857家

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據安徽官方消息，截至2020年底，安徽自貿試驗區已新設企業3857家，協議引資額近3000億元（人民幣，下同）。　　

據中新社報導，9月24日，安徽自由貿易試驗區正式揭牌，該試驗區涵蓋合肥、蕪湖、蚌埠3個片區，總面積119.86平方公里。其中，合肥片區重點發展高端製造、人工智能、新型顯示、量子信息、跨境電商等產業，打造具有全球影響力的綜合性國家科學中心和產業創新中心引領區。　　

截至2020年底，安徽自貿試驗區已形成制度創新舉措31項，新設企業3857家，簽約入駐項目341個，協議引資額2922億元。

大陸國務院集中複製推廣的143項制度創新成果中，安徽有需求且符合複製推廣條件的121項已全部完成複製推廣工作。　　

「安徽自貿試驗區合肥片區蜀山區塊，目前圍繞提升營商服務水平，加速跨境電商發展、建設中國環境谷等方面開展了一系列工作。」合肥蜀山經濟開發區管委會副主任李華文介紹說，首批共簽約落地項目26個，投資總額達80多億元。　　

據介紹，安徽全面落實《中國（安徽）自由貿易試驗區總體方案》，制訂「9+3+N」專項推進行動計劃方案。細化營商環境、深化投資領域改革、推動貿易高質量發展等9個專項推進行動計劃，明確112項改革試點任務。與此同時，積極推動建立長三角自貿試驗區聯盟。

自貿試驗區 電商

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