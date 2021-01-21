快訊

直播／拜登宣示就職第46任總統 國會山莊會場典禮進行中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞麗航空 江蘇首家民航

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
有大陸國資背景的無錫交通產業集團收購瑞麗航空57%的控股權。圖／取自中新網
有大陸國資背景的無錫交通產業集團收購瑞麗航空57%的控股權。圖／取自中新網

江蘇最近迎來第一家本土民航公司，填補該經濟大省多年沒自家航空公司的空白。最新工商資訊顯示，瑞麗航空15日完成工商變更登記，具有大陸國資背景的無錫交通產業集團以57%持股率成為瑞麗航空新的控股股東，而原大股東景成集團的持股比率由70%降至13%，這也是疫情期間，又一家被出售控股權的民營航空公司。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，江蘇此次收購的瑞麗航空於2013年5月獲大陸民航局批准籌建，2014年5月開航，是雲南首家本土民營航空公司。截至去年6月底，瑞麗航空共營運20架飛機、74條航線，航線網絡覆蓋43個大陸國內外城市。除了位於昆明的主營運基地外，瑞麗航空還擁有遼寧瀋陽、甘肅蘭州和雲南芒市三個過夜基地。

擁有9座機場的江蘇省，之前還沒有一家本土航空公司，這與其經濟大省的地位以及打造「交通強省」的雄心不符合。此次無錫交通產業集團對瑞麗航空的收購，意味著江蘇首次真正擁有一家本土幹線客運航空公司。

事實上，在去8月簽署框架協議時，無錫交通產業集團就表示，作為大陸全國性交通樞紐城市，擁有一家本地航空公司對無錫加快發展航空樞紐、實現樞紐經濟高質量發展具有特殊的重大意義，將填補江蘇航空運輸企業的空白，還有助無錫形成對外開放的空中運輸走廊。

而江蘇無錫的蘇南碩放機場地位及狀態一直很尷尬。作為無錫、蘇州共建機場，發展規模一直不大，與蘇錫兩地的GDP以及當地民眾的消費水準不符。

無錫市交通局航空處指出，2019年蘇南碩放機場旅客吞吐量797萬人次；去年，旅客吞吐量528萬人次，下降逾30%。瑞麗航空的到來，可有效整合相關航線資源，為後續擴大市場拓展新空間，同時，也為無錫打造區域性航空樞紐城市、促進航空產業發展注入新動能。

機場 航線

延伸閱讀

江蘇迎首家本土航空公司 無錫國資企業收購瑞麗航空

長榮航再獲肯定 列德JACDEC全球前20最安全航空公司

長榮航獲國際肯定 列德JACDEC全球前20最安全航空公司

富商邀宴球敘送襯衫 前檢察官羅榮乾82次最多

相關新聞

馬雲消失88天現身 阿里股價激升

阿里巴巴創辦人馬雲廿日在「馬雲公益基金會」舉辦的「鄉村教師獎」頒獎典禮上以視訊方式致詞，在大陸當局去年十一月暫停螞蟻集團...

最強地級市 蘇州GDP邁入2兆元

在大陸國家統計局公布2020年大陸國民經濟運行數據後，各省市也陸續公布了當地的經濟數據，當中最受矚目就是江蘇省蘇州，這個...

德陽造發電機組 在印尼商運

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）供貨的印尼卡爾滕專案一期工程2號機組，近日完成720小時試運行，順...

引資創新高 大陸FDI年增6.2%

大陸商務部網站20日公布，去年在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，大陸全年實際使用外資（FDI）逆勢增長達6.2%，規模...

大陸房地產貸款降 錢轉進製造業

19.63兆元（人民幣，下同）！日前，金融體系服務實體經濟的2020年「成績單」出爐，新增貸款近20兆元的目標基本達成。

衛星移動通信 陸獲進展

大陸「天通一號○三衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道。該衛星將為大陸及周邊地區提供語音和數據等移動通訊服務，顯示大陸衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。