德陽造發電機組 在印尼商運

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）供貨的印尼卡爾滕專案一期工程2號機組，近日完成720小時試運行，順利實現商運。至此，該專案兩台機組全部交付，不但標誌著企業在海外項目方面再傳捷報，也為新的一年開了個好頭。

卡爾滕專案是大陸與印尼「一帶一路」合作重點項目，也是東方電氣的重點項目，位於印尼加里曼丹島原始森林深處，是中加里曼丹省最大的燃煤電站工程，也是印尼加里曼丹島的主力電源點。

專案採用高效清潔燃煤技術，一期工程為2台100MW超高壓一次再熱燃煤機組，汽輪機本體凝汽器及配套設備，全部由總部位於四川德陽的東方汽輪機供貨。

此次兩台機組交付並順利商運，將成為帶動中加里曼丹省經濟發展的新引擎，為進一步深化雙方的友好合作增添新動力。