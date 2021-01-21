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最強地級市 蘇州GDP邁入2兆元

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京報導
蘇州市城區璀璨的萬家燈火。（百度）
蘇州市城區璀璨的萬家燈火。（百度）

在大陸國家統計局公布2020年大陸國民經濟運行數據後，各省市也陸續公布了當地的經濟數據，當中最受矚目就是江蘇省蘇州，這個大陸「最強地級市」經濟規模邁上兩兆元（人民幣，下同），超過天津直轄市、多數省會城市。

據「蘇州新聞」微信公眾號19日消息，蘇州市十六屆人大五次會議開幕。蘇州市市長李亞平代表蘇州市人民政府向大會報告工作。報告指出，蘇州五年來經濟發展量質齊升、創新轉型持續深化、綜合實力顯著增強，地區生產總值年均增長6.1%，邁上2兆元的新台階。

從大陸全國各城市經濟發展資料來看，蘇州GDP邁上2兆元的新台階，不但進一步坐穩了自己「最強地級市」的位置，也使得自己成功躋身「2兆城市俱樂部」之列。

目前，大陸達到GDP「3兆元」門檻的城市共2個，分別是上海北京。官方資料顯示，2019年上海GDP是3兆8155.32億元，2019北京則是3兆5371.3億元。

「2兆城市俱樂部」的城市加上蘇州共有4城。其中，深圳2019年GDP是2兆6927.09億元，廣州2019年是2兆3628.60億元，重慶2019年是2兆3605.77億元。

上海、北京、重慶是直轄市，深圳、廣州分別是計畫單列市和副省級城市。蘇州之後，成都、武漢2019年度GDP資料還在1兆7000億上下，最後一個直轄市天津更在其後，這些比蘇州位階更高的城市要衝刺「2兆城市俱樂部」尚需一段時間。

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