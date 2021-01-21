大陸房地產貸款降 錢轉進製造業

19.63兆元（人民幣，下同）！日前，金融體系服務實體經濟的2020年「成績單」出爐，新增貸款近20兆元的目標基本達成。

仔細觀察這份「成績單」，「錢流」的變化曲線清晰可見：房地產貸款餘額增速連續29個月回落、製造業中長期貸款餘額增速連續14個月上升。

據新華社報導，「一升一降」的鮮明對比，反映出宏觀調控的積極成效和宏觀經濟的積極變化，也是金融體系不斷調整「航向」服務新發展格局的生動體現。

銀行的信貸投放受諸多因素影響，包括自身定位、資本約束、風險與效益的考量以及政策引導等。

近年來，在「房住不炒」和防範化解金融風險等宏觀調控背景下，大陸監管部門一直在嚴控房地產融資。近期房地產貸款集中度管理制度的發布，更是全面擰緊了房地產融資的「閘門」。

2020年，房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速；新增房地產貸款占比從2016年的44.8%下降到28%……政策嚴控下，房地產「吸金」效應明顯下降。

不可否認的是，在利益驅動下，資金違規流入房地產領域的現象時有發生，為此吃罰單的銀行也不在少數。

對金融機構來說，壓降房地產貸款，不僅是貫徹宏觀調控安排，更是主動防風險的需要。40%左右的銀行業貸款放在房地產這個籃子裡，潛在的隱患不言而喻，優化信貸結構已是現實需要。

信貸資源，要用在刀刃上。去年末，製造業中長期貸款餘額同比增35.2%，增速比上年高20.3個百分點；普惠型小微企業貸款餘額逾5兆，同比增速超過30%。

數據一目了然。信貸資源分配正在加速向製造業、小微企業等領域傾斜。

這既是積極應對新冠肺炎疫情衝擊的短期需要，也是服務新發展格局的大勢所趨。新冠肺炎疫情發生以來，不少中小企業遭遇經營困境，急需資金支持渡過難關。製造業是國民經濟的主體，是推動經濟高質量發展的關鍵和重點，理應成為信貸供給的主戰場。

經過一輪輪經濟周期考驗的金融業，也已經認識到，按照大陸國家政策導向和產業發展趨勢，持續優化信貸結構，是從源頭上防控資產質量風險的保障。

「錢流」之變，折射著經濟結構之變。大陸國家統計局數據顯示，2020年高技術產業投資比上年增長10.6%，高於全部投資增速7.7個百分點。高技術製造業投資增速達11.5%，佔全部製造業投資的比重比上年提高2.8個百分點。

今天的信貸結構，代表著明天的經濟結構。疫情期間蓬勃發展的健康醫療、在線教育等新業態也正受到銀行資金青睞。雖目前整體占比不高，但未來可期。展望未來，更多資金流向重點領域和薄弱環節是大勢所趨。