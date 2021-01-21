陸工業互聯網 2023拚100個試點

據大陸工信部消息，2021年至2023年是大陸工業互聯網的快速成長期，將加大力度提速工業互聯網建設。到2023年，工業互聯網新型基礎設施建設量質並進，新模式、新業態大範圍推廣。

根據新華社報導，通過連接大量工業設備上雲、實現產業鏈各環節智能協同，工業互聯網被認為是數位化轉型的關鍵力量。特別是5G網路的超大帶寬、超低時延確保了海量數據毫秒級傳輸，工業互聯網的作用更加顯現。

大陸工信部提出，要開展網路體系強基行動，加快工業設備網路化改造，推進企業內網升級，規劃5G工業互聯網專用頻率，開展工業5G專網試點。

應用是產業發展的關鍵。服裝製造商漢帛通過導入消費數據捕捉潛在需求，加快柔性製造的普及；國網浙江嘉興供電公司通過大數據在線監測用能等指標，柔性差異化調節負荷……目前，工業互聯網在製造、用能、建築等多領域普及，網路化協同、個性化定制等新模式興起。

大陸工信部提出，打造覆蓋大陸各地市和重點工業門類的工業互聯網網路公共服務能力，構建工業互聯網網路建設、運行、應用的全景視圖，培育一批工業App，支持龍頭企業基於平台資源打造貫通供應鏈，促進消費互聯網與工業互聯網打通，推廣需求驅動、柔性製造、供應鏈協同的新模式。到2023年，工業互聯網面向垂直細分行業，形成100個左右新模式應用試點示範。

與此同時，工業互聯網技術創新能力進一步提升，產業發展生態進一步健全。在增強安全保障方面，大陸工信部則特別提出，打造一批工業互聯網安全創新示範園區，基本建成覆蓋全網、多方聯動，以及運行高效的工業互聯網安全技術監測服務體系。