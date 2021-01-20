陸監管條例首提反壟斷 支付寶和微信支付恐遭拆分

大陸「反壟斷」揮刀行動支付，中國人民銀行今（20）日 公布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》。監管條例首提支付領域反壟斷監管措施。外界矚目，新法明確人行有權採取拆分非銀行支付機搆等措施。而超過監管紅線的支付寶和微信支付將首當其衝，恐面臨拆分。

人行20日公布《非銀行支付機搆條例（徵求意見稿）共6章，75條，強調對非銀行支付機構實施全方位、全流程監管；菜界矚目，新法首提支付領域反壟斷監管措施，將加大對持牌但無證經營支付業務的機構處罰力度。

北京商報報導，新法進一步明確了市場支配地位監管措施，即人行可以向國務院反壟斷執法機構建議，採取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、按照支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智指出，這一點對非銀支付市場的影響將會非常大。因為從目前非銀支付市場來看，阿里的支付寶和騰訊的微信支付，兩家的市場占有率都已經超過了監管規定的三分之二標準線。這意味超過監管紅線的支付寶和微信支付恐面臨拆分。

此外，新法透過正面清單加負面清單方式，明確了成為支付機構股東、實際控制人和最終受益人的條件及禁止情形，加強對股東資質、實際控制人和最終受益人的監管。

其中，對主要股東、控股股東和實際控制人的條件中便提到，同一法人不得持有兩個及以上非銀行支付機搆10%以上股權，且同一實際控制人不得控制兩個及以上非銀行支付機搆。而這也意味，在已經擁有支付牌照的情況下，按照新規，後續將無法再收購另一張支付牌照。