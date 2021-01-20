大陸人行擬強化支付領域反壟斷監管

大陸第三方支付機構，尤其是移動支付「巨頭」，恐面臨更嚴厲的監管。中國人民銀行（大陸央行）20日公布「非銀行支付機構條例（徵求意見稿）」（下稱條例），並向社會公開徵求意見，條例指出，大陸央行擬強化、豐富支付領域反壟斷監管措施。

澎湃新聞報導，「條例」以強化金融監管為重點，以防範系統性金融風險為底線，豐富監管手段。第一，是強化支付領域反壟斷監管措施，明確界定相關市場範圍以及市場支配地位認定標準，維護公平競爭市場秩序；第二，規範大陸央行的檢查權和檢查措施，保障大陸央行執法權的有效行使；第三，明確支付機構股權抵押、開展創新業務、重大事項變更等情況須向大陸央行備案要求。

具體來說，「條例」明確規定，大陸非銀行支付機構不得開展不正當競爭，妨害市場公平競爭秩序，並規定大陸央行可以向大陸國務院反壟斷執法機構進行預警和是否具有市場支配地位的條件。

大陸央行也將依法制定系統重要性非銀行支付機構的認定標準和監管規則。在支付機構的設立、變更與終止環節，「條例」明確堅持金融業務必須持牌經營，對支付機構按照「先證後照」原則，強化公司治理要求，實施全方位、全流程監管。同時，透過正面清單加負面清單方式，加強對股東資質、實際控制人和最終受益人的監管。

大陸央行也要求非銀行支付機構的名稱中應標明「支付」字樣。

同時，「條例」提高了大陸支付機構的註冊資本門檻，非銀行支付機構註冊資本最低限額為1億人民幣。之前，申請人擬在省（自治區、直轄市）範圍內從事支付業務的，其註冊資本最低限額為3千萬人民幣。