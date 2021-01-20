【專家之眼】解讀大陸今年經濟成長樂觀中的三項隱憂

大陸國家統計局在1月18日公佈了2020年GDP成長率為2.3％，較原先預期的2.1％為佳，雖然創了改革開放以來的新低紀錄，但在全球都受到新冠疫情衝擊下，表現已經大大優於歐美等主要經濟體，其中第一季至第四季成長率分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，呈現逐季轉好的態勢。

2019年大陸GDP成長率為6.0%，由此看來，第四季的經濟增長已經完全恢復常態。在去年低基期的基礎下，加上疫苗問世將紓緩疫情的樂觀預期，外界估計今年大陸GDP成長率將達到8%。

不過，仔細觀察去年的成長動力和結構，可以察覺今年的變數仍相當多，從統計數據來解讀，大陸經濟成長有以下三項隱憂：

一是消費依舊低迷。去年人均可支配收入年增4.7%，但消費金額衰退3.9%，主要是因為疫情前期衝擊較大，防疫措施的限制人流以及消費信心低落對很多服務業造成很大影響，尤其是旅遊、餐飲和住宿方面的支出下降幅度最大；12月更因疫情在部分地區再度爆發，消費成長率較11月回落0.4個百分點。

民眾縮減支出充分反映在消費者價格指數(CPI)的變動上，由1月的5.38%一直下降至11月的-0.5%，為2009年10月以來首次負成長，12月終於轉為0.2%，但已出現通貨緊縮的壓力。

大陸消費率（消費金額/GDP）約為40%，和大部分國家的60%相較雖然有很大的上升空間，但收入結構的扭曲問題一直讓消費率上升緩慢，除非今年開始的需求側改革能有效改善所得分配，收入從國有部門往民間部門傾斜，否則消費短期內不易大幅成長。

二是自發性的民間投資尚未恢復。去年投資成長2.9%，其中跟隨政策方向的國有控股企業增長5.3%，對景氣敏感的民間投資只成長1.0%，兩者的整體占比分別約為44%和56%。由於國企的生產效率普遍較民企低約20%，疫情下的「國進民退」可能會損及經濟效益。

分領域看，提供眾多就業機會的製造業投資衰退2.2%，基礎設施投資小幅成長0.9%；寬鬆的貨幣環境進一步推升居高不下的房價，百城新房價格全年漲幅為3.46％，導致房地產開發投資增長7.0%，商品房銷售額也上升8.7%。

另外，疫情久久不退導致家庭和企業急需資金週轉，據國際清算銀行的資料顯示，已穩定四年的整體負債比（債務餘額/GDP）從2019年第四季的257.6%上升至2020年第二季的280.3%，大幅增加了22.7個百分點，其中家庭部門由55.2%增加至59.1%，企業部門149.4%升高到162.5%，不但增加了大陸的金融風險，也壓縮了今年的舉債空間，使消費及投資的成長動能減弱。

三是貿易順差不易再快速成長。以美元計算，去年大陸出口成長3.6%，進口則下降1.1%，貿易順差為5,350.3億美元，大增26.93%，是歷史上的第二高記錄，減緩了消費衰退造成的景氣惡化。

貿易順差暴增的原因有二，一是疫情改變了全球民眾的生活型態，不少日常活動都轉為透過網路進行，包括在家工作、線上學習、視訊會議、網路購物等，大舉增加了全球對大陸各類居家消費以及電子商品的需求，而各種防疫物資特別是呼吸機、醫療器材等出口成長也相當快。

其次是許多國家疫情的失控導致生產能力受創，全球出口市場產生了明顯的替代效應，不少訂單轉到大陸廠商手上，同時外國供給能力的不足也降低了大陸的進口金額。

不過，考慮到全球疫苗普及後疫情衝擊將逐漸消退，對防疫物資和電子商品的需求下降，各國生產能力也慢慢修復，今年大陸的貿易順差恐怕難以維持去年的高速增長。