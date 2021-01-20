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大陸央視：再也不見！美國史上最差國務卿

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸央視20日發表評論稱，即將卸任的龐培歐是美國史上最差的國務卿。法新社
大陸央視20日發表評論稱，即將卸任的龐培歐是美國史上最差的國務卿。法新社

大陸央視20日發表評論指出，美國政權交接進入倒計時，有一個人仍爭分奪秒地挑起衝突、製造對抗，上演所謂的末日瘋狂。他就是以撒謊、欺騙、偷竊為榮的美國國務卿龐培歐

央視國際銳評指出，就在過去十多天，從取消美國官員與台灣接觸的限制，到將古巴重新列為支持恐怖主義國家，再到加碼對伊朗本就已經十分嚴苛的制裁，龐培歐進行一系列緊鑼密鼓的操作。

不僅如此，他還把社交媒體當作最後的秀場，三天內連發60多條推文，吹噓自己過去幾年在對華問題上的所謂政績，惡毒攻擊大陸執政黨以及大陸各項政策，歇斯底里到無以復加的地步。

評論稱，「下課鈴」響，龐培歐再怎麼瘋狂表演，也只是軟弱無力的最後掙扎。他吹噓說，歷史會記住他任期內所取得的成就，但歷史記住的恰恰是他為一己之私損害全世界利益的罪證。

這則評論最後以：再見！再也不見，美國史上最差國務卿做為結尾。

龐培歐 央視 偷竊

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