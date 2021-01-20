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連續5個月減持後 大陸去年11月增持美國國債

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國大陸去年11月增持美國國債90億美元，持有規模升至1.063兆美元。法新社
中國大陸去年11月增持美國國債90億美元，持有規模升至1.063兆美元。法新社

美國財政部發布的最新數據顯示，2020年11月大陸增持美國國債90億美元，持有規模升至1.063兆美元。這也是大陸連續5個月減持後，首次增持。

日本去年11月則是減持美債87億美元，持有規模為1.2608兆美元，仍是美國第一大債權國。日本在2019年6月超過中國大陸，成為美國第一大債權國，並保持至今。

大陸去年11月增持90億美元至1.063兆美元，仍為美國第二大債權國。之前中國大陸在2020年連續6個月減持美債，據路透統計，截至去年10月，大陸持有規模創2017年1月以來新低。

總體來看，外國持有者2020年11月共持有美債規模達7兆536億美元，較10月減少148億美元，持有規模連續3個月下降。

值得注意的是，美國財政部數據顯示，美國財政赤字額創下歷史最高紀錄。受之前大規模的財政刺激措施影響，截至去年9月底的財政年度，美國國會預算赤字激增逾兩倍，總額超過3.1兆美元，債務規模超過GDP。

日本 財政赤字

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