消失近3個月 馬雲終於露面了！
阿里巴巴創辦人馬雲去年10月在上海外灘金融峰會大力抨擊大陸金融監管體制後，一直未再公開露面。事隔近3個月，陸媒引述阿里巴巴集團消息稱，馬雲於20日透過視頻與大陸100名鄉村教師網路連線，表示「等疫情過去了，我們再見面」。
阿里巴巴集團內部也發布《臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了》的貼文。馬雲公益基金會負責人稱，自2015年起每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」。今年受疫情影響，頒獎典禮首次改為線上舉行，馬雲也準時出現在視頻連線上。
基金會負責人稱，這段時間馬雲投入了不少精力研究教育公益，不久前還去了一間鄉村寄宿制學校桐廬縣玉華小學。
馬雲在線上的發言全文如下：
各位老師、各位校長，各位理事，還有關心鄉村教育的朋友們，大家上午好！
首先祝賀100位獲獎的老師。每年臘八節，是我們約定的日子，過去五年，每年的這一天，我們都在三亞舉辦頒獎儀式，感謝老師、致敬老師。今年因為疫情的原因不能在三亞見面，但是我們的約定不變，對老師的致敬更不會缺席，今天我們大家雖然在天南海北，但是我們用視頻連線的方式聚在一起，這是我們對100名獲獎老師的敬意，也是對100名老師背後290萬鄉村教師的敬意。等疫情過去了，我們一定找時間把大家的三亞之旅補上，到那時我們再見面！
剛才老師們介紹了自己，其實在今天見到大家之前，我已經認識各位老師了。過去的半年，基金會的同事和志願者們在全國各地的鄉村走訪，尋找，記錄，在這個過程中，我陸陸續續聽到了很多你們的故事，像來自最南邊的李偉老師，自創了一套田園教學法，帶著孩子走進菜地，走進大自然學習；80後的搖滾青年顧亞老師，不但在貴州高原小學待下來，還把搖滾音樂帶給孩子們；田金輝老師，用手機給學生們拍下上萬張照片，讓那些在外打工的父母們看見孩子的成長；李豔麗老師寫山裡孩子的故事，最後得了文學大獎……這些年關注鄉村老師，我還有一個特別大的感受，鄉村教育每天都在進步，這個背後離不開國家的投入，也離不開老師們的堅守和付出。
中國有 290萬鄉村老師，更多的老師，他們的付出可能一輩子都沒有太多人知道。我一直覺得，鄉村教師獎的評選過程不是我們在評選老師，而是老師在感召我們。基金會送給老師的，只是我們的一點點敬意；而老師們給予我們的，卻是精神上的巨大啟發。
這段時間，我和同事一直在學習和思考，我們更加堅定了全身心投入教育公益的想法。這不僅僅是因為我自己是老師出身，更重要的是，教育特別是鄉村教育關係重大。今天，我們國家實現了全面脫貧，全面推進鄉村振興戰略，進入新發展階段，正在走向共同富裕。支援好、服務好鄉村老師，做好教育部門的補充，更好地發展鄉村教育，為鄉村振興、共同富裕而努力，我想這是我們這一代企業經營者的責任和擔當。
我們相信，未來鄉村生活一定會越來越美好，未來的鄉村是藍天白雲下的現代化，有一天越來越多的年輕人會回到鄉村。我會和老師們一起努力，也歡迎更多人加入進來，一起加油，鄉村的教育提升一點，我們離共同富裕就會近一點。一起做好這件事，這就是我們今天說好的約定！
再次向老師們致敬，祝大家在新的一年裡，工作順利，身體健康。疫情之下也請大家一定做好防護！
謝謝大家！
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