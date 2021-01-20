消失近3個月 馬雲終於露面了！

阿里巴巴創辦人馬雲去年10月在上海外灘金融峰會大力抨擊大陸金融監管體制後，一直未再公開露面。事隔近3個月，陸媒引述阿里巴巴集團消息稱，馬雲於20日透過視頻與大陸100名鄉村教師網路連線，表示「等疫情過去了，我們再見面」。

阿里巴巴集團內部也發布《臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了》的貼文。馬雲公益基金會負責人稱，自2015年起每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」。今年受疫情影響，頒獎典禮首次改為線上舉行，馬雲也準時出現在視頻連線上。

基金會負責人稱，這段時間馬雲投入了不少精力研究教育公益，不久前還去了一間鄉村寄宿制學校桐廬縣玉華小學。

馬雲在線上的發言全文如下：