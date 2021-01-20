大陸貸款市場報價利率連續9個月不變 符合預期

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布的1月貸款市場報價利率（LPR）連續9個月不變，符合市場預期。

20日公布的1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

從2020年5月起，LPR至今已連續9個月沒有變動。市場之前對1月LPR保持不變已有預期。1月以來，人行逆回購和中期借貸便利(MLF)操作利率均保持不變，側面傳遞LPR仍按兵不動的信號。

除此之外，人行公告稱，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，20日以利率招標方式進行人民幣2,800億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。

這也是人行單日操作逆回購創近4個月新高，規模遠多於19日的800億元及18日的20億元。由於今有20億元逆回購到期，因此單日淨投放達人民幣2,780億元，創逾1個月以來新高。

中新經緯報導，這意味人行再次祭出寬鬆操作。民生銀行首席研究員溫彬認為，春節前和2月份，人行可能更多的還是會透過公開市場操作的方式，比如7天或14天的逆回購，甚至不排除使用28天逆回購，來保持短期市場利率的穩定。

招商策略也認為，相比去年12月邊際收斂，主要因為年初市場流動性相對充裕，考慮到月中繳稅以及月底臨近春節前提現等需求，預計人行在未來階段仍可能透過公開市場操作等方式，繼續維護流動性穩定。

方正證券首席經濟學家顏色表示，從近期人行的表述來看，逆回購操作可能將保持高頻率的狀態，主要還是強化逆回購利率作為市場利率中樞的地位，穩定釋放市場利率中樞的信號。

官方之前數度重申，宏觀政策不急轉彎。業界分析，春節前市場無需擔憂流動性過度收緊，而近期連續進行公開市場操作，體現人行對市場流動性時刻關注、精準投放的態度，有利於進一步穩定市場預期。

對於未來是否有降準和利率下調的空間，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，人行將根據經濟金融形勢變化靈活調節，綜合運用各種貨幣政策工具向銀行體系提供短期、中期、長期流動性，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。