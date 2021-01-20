快訊

部桃院內群聚再升溫？ 陳時中14：00親上火線說明

不逆風 柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年大陸利用外資增長6.2％ 創歷史新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸商務部公布，中國大陸去年全年實際利用外資逆勢增長6.2%。美聯社
大陸商務部公布，中國大陸去年全年實際利用外資逆勢增長6.2%。美聯社

大陸商務部網站20日公布，去年在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，大陸全年實際使用外資（FDI）逆勢增長達6.2%，規模創歷史新高。

商務部指出，大陸去年利用外資呈現四個特點：一是引資規模創歷史新高。全國實際使用外資為人民幣9,999.8億元，年增6.2%（約1,443.7億美元，年增4.5%；不含銀行、證券、保險領域)，規模再創歷史新高。

二是引資結構進一步優化。服務業實際使用外資為人民幣7,767.7億元，增長13.9%，占比77.7%。高技術產業吸收外資增長11.4%，高技術服務業增長28.5%，其中研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、資訊服務分別增長78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

三是主要來源地保持穩定。對大陸投資前15名國家和地區，投資增長6.4%，占比98%，其中荷蘭、英國分別增長47.6%、30.7%。東協對大陸投資增長0.7%。

四是區域帶動作用明顯。東部地區吸收外資增長8.9%，占比88.4%，其中江蘇、廣東、上海、山東、浙江等主要引資省份分別增長5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長13.7%、28.2%和35.5%。

商務部稱，大陸去年實現引資總量、增長幅度、全球占比「三提升」，圓滿完成穩外資工作目標。

外資 人民幣

延伸閱讀

林鄭月娥：已正式提請大陸中央支持香港加入RCEP

大陸「最強地級市」 GDP進入「兩萬億俱樂部」

大陸推RCEP效應 青島建試驗基地

大陸央企淨利潤 去年仍增長2.1%

相關新聞

林鄭月娥：已正式提請大陸中央支持香港加入RCEP

據香港文匯網報導，香港立法會將於今天就新施政報告進行辯論，行政長官林鄭月娥19日去函立法會主席梁君彥，交代施政報告內多項...

去年大陸利用外資增長6.2％ 創歷史新高

大陸商務部網站20日公布，去年在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，大陸全年實際使用外資（FDI）逆勢增長達6.2%，規模...

港股飆高 南下資金天天來

受到「南下資金」單日流入港股再創歷史新高影響，香港股市昨（19）日價量齊揚，成交金額突破港幣3,000億元，恒生指數收盤...

大陸央企淨利潤 去年仍增長2.1%

大陸國務院國有資產監督管理委員會19日公布2020年大陸央企全年各項重要運營指標。面對大陸國內外嚴峻複雜形勢，大陸央企全...

陸鼓勵限購城市 增汽車號牌指標

大陸國家發改委綜合司長嚴鵬程19日表示，大陸國內新冠疫情擴散不可避免會對消費構成擾動，去年12月大陸消費數據已略有波動，...

港媒：從政策到行動 拜登團隊將疏遠台灣

香港中評社20日發表快評文章指出，白宮易主，反華親台的川普離開，美台關係面臨考驗。拜登團隊近期從政策主張到具體行動，都出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。