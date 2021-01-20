去年大陸利用外資增長6.2％ 創歷史新高

大陸商務部網站20日公布，去年在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，大陸全年實際使用外資（FDI）逆勢增長達6.2%，規模創歷史新高。

商務部指出，大陸去年利用外資呈現四個特點：一是引資規模創歷史新高。全國實際使用外資為人民幣9,999.8億元，年增6.2%（約1,443.7億美元，年增4.5%；不含銀行、證券、保險領域)，規模再創歷史新高。

二是引資結構進一步優化。服務業實際使用外資為人民幣7,767.7億元，增長13.9%，占比77.7%。高技術產業吸收外資增長11.4%，高技術服務業增長28.5%，其中研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、資訊服務分別增長78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

三是主要來源地保持穩定。對大陸投資前15名國家和地區，投資增長6.4%，占比98%，其中荷蘭、英國分別增長47.6%、30.7%。東協對大陸投資增長0.7%。

四是區域帶動作用明顯。東部地區吸收外資增長8.9%，占比88.4%，其中江蘇、廣東、上海、山東、浙江等主要引資省份分別增長5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長13.7%、28.2%和35.5%。

商務部稱，大陸去年實現引資總量、增長幅度、全球占比「三提升」，圓滿完成穩外資工作目標。