港股飆高 南下資金天天來

受到「南下資金」單日流入港股再創歷史新高影響，香港股市昨（19）日價量齊揚，成交金額突破港幣3,000億元，恒生指數收盤大漲2.7%至29,642點，創一年半新高。

新浪港股報導，被視為估值窪地的港股市場吸引著大量資金南下布局，數據顯示，俗稱「南下資金」的港股通昨天淨流入資金高達港幣265.9億元（約新台幣960億元），再度刷新港股通淨流入歷史新高，港股放量成交金額高達港幣3,015億元（約新台幣1兆元），較上一個交易日大增近港幣800億元，南向資金無疑是炒作主力。

今年以來共12個交易日，南下資金天天淨流入都超過港幣百億元，累計12天淨流入高達港幣1,852.9億元。

雖然大陸機構法人對港股普遍較為看好，但一名香港基金經理表示，港股ETF已經出現高水準溢價，這代表大陸資金有些過於火熱，實際上港股沒有韭菜（意指源源不絕的散戶），散戶很少，外資又根本不跟內資玩，現在衝進去的資金基本上要充當接盤者。

這名香港基金經理認為，像昨天這樣的A股與港股的資金切換並不理性，還不如留在A股，資金不要南下了，每次搞得陣勢很大，然後連韭菜可能都找不到，這是來接盤的吧。

他表示，整體來說，外資很大機率只會買A股，而現在說港股便宜的大部分是大陸的分析師或基金經理人，香港業界很少有人發表這樣的觀點，所以預計港股還能折騰幾天，後面A股還是會成為主力方向。

博時基金權益投資國際組負責人牟星海表示，港股的低估值類股中，包括金融地產、周期類的股票是非常便宜的，如果是100多家A、H兩地上市公司來看，比A股整體上來說是便宜不少。

從統計來看，恒指本益比約16.2倍，恒生國指本益比11.4倍，AH溢價指數為136，代表同一家公司在A股的股價是港股股價的1.36倍，處於近四年以來的高位水平，顯示港股股價相對被低估。

相對於港股的強勢，A股昨天的表現黯淡，上證指數下跌0.83%，收3,566.3點；深證成指跌1.74%，收15,003.9點。

有分析人士認為，A股市場當中已出現明顯的藍籌股泡沫，估值與盈利增速的背離正迅速拉大，在A股優質公司出現泡沫化的背景之下，分散風險買進港股成為選項，所以昨天行情可能是A股投資人轉戰港股的一個結果。