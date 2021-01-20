企業撒錢留工 鼓勵就地過年

在新冠疫情升溫的情況下，企業留工「就地過年」出大招，最高祭出獎金人民幣5,000元（約新台幣2.1萬元）！還有企業建議官方跟企業共同發放消費券，富士康深圳廠也早早推出多項留工政策。

證券時報報導，截至目前，大陸全國已有北京、上海、廣東、浙江、河南等29個省區市先後提出「就地過年」的倡議，部分地區還推出風景區免費或相關的消費券、過年紅包等。

以深圳的用工大戶富士康為例，已早早推出多項留工政策，深圳富士康工會部長徐榮飛表示，自今年1月12日起，富士康深圳園區各部門共計畫舉辦百餘項「來深建設者留深過大年」活動，例如工會對全體員工發放價值人民幣百元的春節大禮包；送溫暖主題月活動則是向約300名困難職工進行慰問；並且分批次舉辦遊園活動，設計趣味互動小遊戲，贏取獎票兌換禮品等。

有富士康員工表示，除了法定加班費之外，他所在部門2月11日至15日在職的員工，還會額外發放人民幣2,400元的留守獎金，以及五天榮譽假供日後調休，因此今年就不回老家過年了。

深圳寶安區一個百多人規模的企業主，更是加碼給留在公司過年的員工每個人人民幣5,000元的獎勵，祭出重金後，絕大多數員工都願意留守。此外，上市公司深圳信維通信上周已推出春節留守激勵計畫，為留守產線員工提供全勤獎金人民幣1,000元及雙倍加班費。

同為廣東上市公司的領益智造一開始推出人民幣1,000元的留守福利，但沒有員工回應，公司於是加碼到3,000元，才有員工願意留在東莞過年。

深圳市一家中型上市公司高階主管表示，政府可考慮和企業共同承擔，以發放大額消費券的方式補貼員工，如此一來，企業降低留工成本，員工留在本地過年，疫情防控工作做好了，且這些錢最終還是在本地消費，刺激當地經濟發展，可謂一舉多得。

杭州市也在春節期間向外地勞工發放人民幣千元的現金補貼，且直接劃撥到帳戶等多項留工措施。浙江省社會學會會長楊建華表示，春節後的招工難，是常年困擾企業的一大問題。