貴州茅台市值蒸發2,965億
「A股股王」貴州茅台罕見大跌！受到全球持有茅台股票最多的美國基金大賣茅台影響，茅台昨（19）日大跌2.6%至人民幣2,009元，單日蒸發市值人民幣674億元（約新台幣2,965億元），市值縮水為人民幣2.5兆元（約新台幣11兆元）。
目前尚不清楚該基金大賣茅台是否與川普的行政命令有關，但由於多家陸企一旦被列入黑名單後都會大跌，業內人士認為，不排除是趁股價高檔時出脫持股，提前獲利落袋為安。
證券時報報導，美國資管巨頭資本集團官網顯示，截至2020年底，旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金持有貴州茅台716.1萬股，較第3季底的761.1萬股減少45萬股。
據悉，該基金是目前全球持有貴州茅台股份數最多的基金。截至2020年底，該基金持有市值為21.8億美元。
（飲酒有礙健康，經濟日報關心您）
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