貴州茅台市值蒸發2,965億

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

「A股股王」貴州茅台罕見大跌！受到全球持有茅台股票最多的美國基金大賣茅台影響，茅台昨（19）日大跌2.6%至人民幣2,009元，單日蒸發市值人民幣674億元（約新台幣2,965億元），市值縮水為人民幣2.5兆元（約新台幣11兆元）。

目前尚不清楚該基金大賣茅台是否與川普的行政命令有關，但由於多家陸企一旦被列入黑名單後都會大跌，業內人士認為，不排除是趁股價高檔時出脫持股，提前獲利落袋為安。

證券時報報導，美國資管巨頭資本集團官網顯示，截至2020年底，旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金持有貴州茅台716.1萬股，較第3季底的761.1萬股減少45萬股。

據悉，該基金是目前全球持有貴州茅台股份數最多的基金。截至2020年底，該基金持有市值為21.8億美元。

（飲酒有礙健康，經濟日報關心您）

人民幣 台股 黑名單

延伸閱讀

學者：後疫情時代台商須減單一市場依賴 防陸企竊機密

美國基金賣股！茅台今蒸發2,965億元

比特幣大跌後收復大部跌幅 再度羞辱唱衰者

傳遭列入美國「黑名單」 小米股價一度閃崩

相關新聞

港股飆高 南下資金天天來

受到「南下資金」單日流入港股再創歷史新高影響，香港股市昨（19）日價量齊揚，成交金額突破港幣3,000億元，恒生指數收盤...

大陸央企淨利潤 去年仍增長2.1%

大陸國務院國有資產監督管理委員會19日公布2020年大陸央企全年各項重要運營指標。面對大陸國內外嚴峻複雜形勢，大陸央企全...

陸鼓勵限購城市 增汽車號牌指標

大陸國家發改委綜合司長嚴鵬程19日表示，大陸國內新冠疫情擴散不可避免會對消費構成擾動，去年12月大陸消費數據已略有波動，...

大陸推RCEP效應 青島建試驗基地

1月18日，大陸商務部舉辦《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）線上專題培訓班。大陸商務部部長王文濤作視訊致辭時指出，...

大陸宏觀政策 今年不會「急轉彎」

中國大陸國家發改委綜合司司長嚴鵬程19日強調，今年大陸的宏觀政策不會「急轉彎」。

陳茂波：大灣區加強港門戶地位

香港政府財政司司長陳茂波19日在香港第14屆亞洲金融論壇發表視訊致辭時表示，雖然今年上半年香港經濟仍受疫情牽制，但相信下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。