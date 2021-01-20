吉利騰訊合攻智慧座艙
大陸吉利汽車昨（19）日與騰訊在杭州簽署戰略合作協議，雙方將合作開發智慧座艙、自動駕駛、數位化行銷、數位化底座、數位化新業務及低碳發展等領域。
中國網報導，根據合作協議，騰訊與吉利將共同打造下一代智慧座艙，融合吉利、騰訊兩大生態系，打通手機端和汽車端服務場景，雙方還將展開自動駕駛虛擬仿真及雲端平台方面的合作，加速自動駕駛產品的研發及應用驗證，並推動相關標準和法規的完善。
騰訊將幫助吉利完成「用戶全生命周期」數位化升級，打通產品研發、製造、行銷、用戶營運、售後服務等全產業鏈數位化閉環。
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