三峽樞紐 江南成品油翻壩項目開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸三峽樞紐江南成品油翻壩項目19日在湖北省宜昌市全線開工建設。該項目是三峽樞紐多式聯運體系的核心項目，對於暢通長江航運、保障三峽通航安全，促進區域經濟高質量發展具有重要意義。　　

據中新社報導，該項目起於宜都枝城，止於秭歸茅坪，線路基本與宜岳高速、翻壩高速走向一致。線路全長128公里，擬建2條管道並行同溝敷設，分別輸送汽柴油和航空煤油，設計年通過量800萬噸（汽油450萬噸、柴油150萬噸、航空煤油200萬噸）。　　

三峽樞紐江南成品油翻壩項目包括長輸管道、油庫（壩上、壩下）、碼頭（壩上、壩下）3個子項目，估算投資93億元人民幣，計劃2023年建成營運。

項目建成後將促成三峽樞紐鐵水聯運、管網聯運系統形成，為強化三峽區域生態保護及通航安全、保障川渝地區油品資源補充及外輸發揮重要作用。　　

三峽大壩建成後改變長江上游航道條件，促進了長江水運發展。在過閘需求不斷增加的壓力下，三峽船閘通過能力不足問題日益凸顯。

為減輕三峽船閘過閘壓力，宜昌市打造以江南、江北翻壩高速，（三峽大壩）壩上秭歸港、壩下白洋港，秭歸、白洋疏港鐵路和江南成品油翻壩管道，即「兩路兩港兩鐵一管」為核心的三峽翻壩運輸體系。截至目前，三峽翻壩運輸體系基本形成並投入運營，已開通多條物流運輸線路，年分流三峽貨運量超過一千萬噸。

大壩 人民幣 碼頭

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