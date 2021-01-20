泉州衝刺兆元GDP 去年達標

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情並未擋住「大陸民營經濟大市」福建泉州衝刺兆元（人民幣，下同）GDP的步伐。2020年，泉州市完成地區生產總值1兆158.66億元，增長2.9%，連續22年位居福建省首位。　　

據中新社報導，泉州市統計局18日發布以上初步核算數據。據統計，2020年泉州市第一產業增加值226.6億元，增長1.8%；第二產業增加值5808.15億元，增長2.8%，第三產業增加值4123.91億元，增長3.2%。第三產業增加值佔GDP比重突破40%。　　

統計數據顯示，1978年，泉州GDP僅為7.79億元。從1978年到2002年突破千億元大關，泉州用了25年；從千億元到2013年突破五千億元，用了11年；從五千億元到去年突破兆元，僅用了7年時間。　　

作為大陸重要的製造業生產基地和外貿出口基地，改革開放以來，泉州人秉持愛拚敢贏精神，抓住機遇，心無旁騖做實業，擁有紡織服裝、鞋業、石化、機械裝備等九大千億產業集群。　　

受新冠肺炎疫情影響，2020年泉州全市生產總值由一季度下降10.3%，到全年增長2.9%，展現了經濟的強勁韌性和潛能。

新冠肺炎 福建

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