陸鼓勵限購城市 增汽車號牌指標

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
大陸將鼓勵限購城市適當增加汽車號牌指標。圖為位於福建省寧德市的上海汽車集團乘用車寧德基地。（中新社）
大陸將鼓勵限購城市適當增加汽車號牌指標。圖為位於福建省寧德市的上海汽車集團乘用車寧德基地。（中新社）

大陸國家發改委綜合司長嚴鵬程19日表示，大陸國內新冠疫情擴散不可避免會對消費構成擾動，去年12月大陸消費數據已略有波動，大陸將完善消費政策，有序取消一批行政性限制消費購買的規定，鼓勵限購城市適當增加汽車號牌指標。

路透報導，嚴鵬程19日在大陸國家發改委例行記者會上還表示，要促進家電等保有量大的耐用消費品更新消費，完善廢舊家電回收處理體系，支持開展家電以舊換新活動，推動家電消費更新升級；要積極發展住房租賃市場，促進住房消費健康發展。

嚴鵬程指出，最近這段時間，大陸一些地方出現零星擴散和新的局部聚集性疫情，又趕上臨近春節假期傳統消費旺季，消費市場不可避免會受到擾動，去年12月大陸社會消費品零售總額增速已經略有波動。

但他說，相比去年，大陸在常態化疫情防控方面已經積累了不少經驗，防控措施更加精準、精細，這將有效降低疫情對生產生活的影響。

嚴鵬程還提到，大陸將加大促進居民增收的力度，要透過穩定促進就業、完善社保、加大轉移性支付、優化收入分配結構等，穩步提升居民消費傾向和能力；要加強市場監管，強化消費者權益保護，進一步營造良好的消費環境，讓消費者放心消費。同時，要實施好更加科學精準的疫情防控措施，為居民消費創造條件。

大陸國家統計局18日公布的數據顯示，去年12月大陸社會消費品零售總額較上年同期增4.6%；去年全年較前一年下降3.9%。大陸國家統計局局長寧吉喆表示，大陸12月消費增長有波動，是受個別地區疫情的影響。

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