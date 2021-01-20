湖南去年外貿新高 對東協增3成
據長沙海關19日發布，2020年湖南省外貿實現進出口總值4874.5億元（人民幣，下同），同比增長12.3%，規模創歷史新高。其中，第四季度外貿發展明顯提速，增長31.2%。
據中新社報導，長沙海關關長李全在當日舉行的記者會上介紹，2020年湖南外貿主體活力不斷增強，新型貿易業態增長迅猛。民營企業、國有企業進出口保持快速增長，合計佔比超八成，成為該省穩外貿的重要力量。全省一般貿易進出口3589.9億元，佔同期進出口總額超七成；通過跨境電商方式出口136.9億元，增長134.4%，通過市場採購方式出口69.4億元，增長54.5%。
從貿易地區來看，湖南國際市場布局日益多元。2020年，該省前五大貿易夥伴依次為東協、香港、美國、歐盟、韓國。其中，對東協十國貿易增長30.9%，是湖南最大的貿易夥伴；對美國貿易增速明顯，增長30.6%。
從產品來看，2020年湖南出口商品結構持續優化。數據顯示，機電產品出口1498.4億元，增長12.2%，佔同期出口總額超四成。電子元件、塑料製品、鞋類、燈具等傳統優勢產品出口繼續保持增長態勢。
長沙海關分析，2020年湖南外貿進出口明顯好於預期，主要得益於湖南政策體系更加完善、先進製造業高質量發展的基礎不斷夯實、新業態對外貿拉動作用顯著、外貿平台日漸成熟等因素。
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