大陸推RCEP效應 青島建試驗基地

1月18日，大陸商務部舉辦《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）線上專題培訓班。大陸商務部部長王文濤作視訊致辭時指出，各地、各部門要充分認識RCEP的戰略意義、歷史意義和實踐意義，推動RCEP盡早生效實施。

根據中通社報導，王文濤提出，要以RCEP為契機推動高水平開放，努力擴大區域貿易投資，穩定產業鏈供應鏈，推動形成國際經濟競爭合作新優勢。要發揮好RCEP綜合效應，各級商務主管部門要會同相關部門，緊密結合本地區發展戰略和實際需要，將RCEP與本地區、本領域發展緊密結合起來，與參與共建一帶一路結合起來，帶動各類市場主體充分融入RCEP大市場。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文指出，各地方、各企業要抓住機遇，深入挖掘有利政策，用足用好RCEP帶來的紅利，最大化地發揮RCEP效力。同時，妥善做好風險防控，為高水平開放保駕護航。

大陸商務部、海關總署相關專家還將對RCEP貨物貿易、原產地規則、海關程序與貿易便利化、服務貿易、投資、規則等主要內容進行系統講解。

18日，RCEP青島經貿合作先行創新試驗基地開工儀式在青島國際郵輪母港區舉行。

據介紹，RCEP青島經貿合作先行創新試驗基地總面積約34.2平方公里，投資68億人民幣，涵蓋跨境貿易創新中心、國際健康管理中心、國際油氣交易中心、國際航運金融中心、青島航運交易所、大宗貿易數位化科技平台等項目。

2020年，山東對RCEP成員國進出口總值達7743億元人民幣，佔山東進出口總值的35.2%，青島成為面向RCEP成員國深度開放發展的新支點城市。青島市市長趙豪志表示，建設RCEP青島創新試驗基地，關係到青島新一輪更高水平的開放發展。